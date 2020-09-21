TBMM Genel Kurul salonu yenilendi

ANKARA - TBMM'de 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Yeni yasama yılı öncesi Genel Kurul salonunda çeşitli tadilat ve tamiratlar yapıldı. 1998 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir bakımdan geçen vekil koltuklarına, 'akustik boya' ile bakım yapıldı. Meclis kürsüsü de ilk kez değişime uğradı. Kürsünün yeri kaydırılırken, boyu da milletvekillerine göre ayarlanacak şekilde asansörlü yapıldı. TBMM Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, milletvekili ve basın locasındaki koltukların tamamı sökülerek onarıma gönderildi. Koltuk derilerinde meydana gelen yıpranma, çatlama ve yırtılmalar için macun çekildi, zımparalama işlemi sonrası orijinal rengine boyanarak onarım tamamlandı. Ayrıca bozuk olan 200 adet koltuk amortisörü de yenilendi.



Genel Kurulda, tavan ve duvarların akustik boyalarının yapılması için; askeri, resmi erkan ve cumhurbaşkanlığı locası, seyirci, basın ve kordiplomatik localarının tamamına iskele kuruldu. Söz konusu alanlardaki duvar ve tavanların tamamına, 1998 yılında yapılan tadilat esnasında kullanılan orijinal akustik özellikli sıva malzemesi yeniden uygulandı. Böylece salon akustiği bozulmadan yıllar içerisinde yıpranan ve kirlenen yüzeyler elden geçirildi. Reji arkasında depo olarak kullanılan alan değerlendirilerek sistem odası olarak düzenlendi. Öte yandan elektrik ve mekanik sistemler de yenilenecek. Genel Kurulun altında bulunan elektrik panolarının tamamı ise yenilendi. Bu kapsamda; 2'nci aşamada yenilenecek olan elektronik sistemler ile eklenecek yeni teknolojilere ilişkin kablolama çalışmaları için gerekli altyapı çalışmaları 1 Ekim 2020 tarihine kadar tamamlanacak.