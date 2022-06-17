TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Sağlık Bakanı Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi amacının ağırlık teşkil ettiği 12 maddelik kanun teklifi, dün ve bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda, sunulduğu şekliyle kabul edildi. Gözümüz aydın!" ifadesini kullandı.

Koca, açıklamasında yapılan değişikliklere değinerek, "Sahada aile hekimliği görevi yapan hekimlerin, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) alma hakları 2029 yılına kadar uzatıldı. Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK ÖDEME TAVANLARI ARTIRILDI'

Bakan Koca, açıklamasının devamında, sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere, inceleme heyetlerinin oluşturulmasına yasal altyapı oluşturulduğunu kaydetti. Sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödeme tavanlarının da arttırılacağı bilgisini de paylaştı. Fahrettin Koca, Kanunun 3'üncü maddesinin içeriğine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Döner sermaye ek ödeme tavanları; eğitim görevlisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800'den yüzde 950'ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700'den 850'ye yükseltildi. Döner sermaye ek ödeme tavanları pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500'den 650'ye; hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305'e yükseltildi. Döner sermaye ek ödeme tavanları diğer personelde yüzde 150'den 225'e; özellikle tıbbi işlemlerde, işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranları sırayla 950 ve 850'ye yükseltildi. Sağlık çalışanlarına bugüne kadar ödenmekte olan sabit ek ödemenin, merkezi yönetim bütçesinden maaşla birlikte ödenmesi sağlandı. Döner sermaye ek ödemesinin hastane tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak il veya ülke bazında aynı standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Bu düzenlemeyle hastanelerimizin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek."

SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYILI ARTIRILDI

Bakan Koca, Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifi ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sabit ek ödeme konusunda yapılan değişiklikten, Bakanlık kadrolarında olup üniversitede uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da yararlanacak. Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 5 bin liranın altında olan borçları terkin edildi. Sağlık Bakanlığından yapılan sabit ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması gibi hususlar, benzer şekilde üniversite hastanelerinde de gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde olduğu gibi, Adli Tıp Kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezî yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı. Doktor öğretim görevlileri ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitiminde görev alabilmeleri için gerekli olan bir yıllık kadrolu olma şartı yerine fiili hizmet süresi geçerli oldu. Memur olarak göreve başlayanların talepleri halinde sözleşmeli kadroya geçmeleri onaya bağlandı. Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli personel için sözleşmeli pozisyon sayısı artırıldı. (2 bin olan pozisyon 27 bine çıkarıldı) Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitici olanların kurumdan ek ödeme almaları önündeki engel kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanların, döner sermaye bütçesinden verilen sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı."

BAKAN KOCA'DAN DÜZELTME

Bakan Koca, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili düzeltmede bulundu. Koca, açıklamada yer alan '5 bin Lira' ifadesinin aslında '10 bin Lira' olduğunu ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi" notunu paylaştı.

DOKTORLARIN EMEKLİ AYLIKLARINA EK ÖDEME

Kanun ile 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar; tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın ve Tıpta Uzmanlık Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilecek. Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

22 BİN OLAN POZİSYON 27 BİNE ÇIKARILDI

Bakan Koca, yaptığı açıklamada pozisyon sayısının 2 bin şeklinde yanlışlıkla yazıldığını aktararak şunları kaydetti:

"Düzeltme. 22 Bin olan mevcut 'pozisyon sayısı' özet metinde 2 bin şeklinde yazılmıştır. Düzeltmiş şekliyle cümle: Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli personel için sözleşmeli pozisyon sayısı artırıldı. (22 bin olan pozisyon 27 bine çıkarıldı)."