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Türkiye'den Yunanistan'a nota

Edirne'de, Mehmet Durgun'un (43) dün sivil giyimli kişilerin Yunanistan tarafından açtığı ateş sonucu ölmesiyle ilgili, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, kendisine Türkiye'nin bu konudaki tepkisini içeren bir nota verildi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
01 Ağustos 2021 Pazar 15:00
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Türkiye'den Yunanistan'a nota

ANKARA, (DHA)

Edirne'nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun, dün saat 19.20 sıralarında Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunanistan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.

Olayla ilgili olarak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, kendisine Türkiye'nin bu konudaki tepkisini içeren bir nota verildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Maslahatgüzara, Türkiye tarafından protesto edilen bu olayın soruşturularak sonucu hakkında bilgi verilmesi, katil veya katillerin yakalanarak cezalandırılması, tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasının talep edildiği bildirildi. Ayrıca olayın mağdurlarıyla ailelerinin tazminat haklarının saklı tutulduğu belirtildi.

DHA

Son Güncelleme: 01.08.2021 15:02
Anahtar Kelimeler:
YunanistanNotaEdirneMehmet DurgunDışişleri BakanlığıAnkara Büyükelçiliği MaslahatgüzarıYeni ÇağrıTürkiye
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