'Türkiye, sporda başarılarla dolu bir gelecek vadediyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da sporcularla bir araya geldiği 'Sporun Yıldızları İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, bugün Türk sporcuların muhatapları nezdinde hem saygı duyulan hem de çekinilen çetin rakip olarak görülen bir konuma ulaştıklarına dikkat çekerek, "Son bir yılda katıldığımız uluslararası müsabakaların neticelerine bakmak bile Türk sporunun kat ettiği mesafeyi görmek için yeterlidir. Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarını asla unutulmayacak hatıralarla spor tarihimize altın harflerle kazınan başarılarla taçlandırdık. Her iki spor etkinliğine de tarihimizin en yüksek sporcu sayısıyla katılma başarısı gösterdik. Dünyadan 20 bine yakın sporcunun iştirak ettiği bu organizasyonda Türk sporcular toplam 28 madalya kazanarak milletimizin iftihar kaynağı oldu. Özellikle ülkemizin orman yangınları ve sel felaketleriyle mücadele ettiği zor bir dönemde Tokyo'dan gelen güzel haberlerle teselli bulduk. Olimpiyatlarda yakalanan ivmenin Avrupa Şampiyonası ve diğer uluslararası spor müsabakalarında da devam ettirildiğini görüyoruz. Geçen ay Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız adlarını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdılar. Türk sporunu başarıdan başarıya koşturan tüm kardeşlerime, sağlık ekibinden çalıştırıcısına, federasyonundan spor kulüplerine kadar herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan, 1 yıl önce vefat eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı ölüm yıl dönümünde anarak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum dönemde Büyükşehir Belediyespor'un bir karateci olarak sporcusuydu. Oradan gelen sevgimle ayrıca muhabbetim çok daha farklıydı. Daha sonra antrenör olarak bu yola devam etti. Karatecilerimizin merhum Esat Başkanın emanetine, mirasına sahip çıktıklarını görmekten ayrıca büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"MODERN TESİSLER ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINA YAYILDI"

Erdoğan, spordaki başarıların tesadüfi olmadığına vurgu yaparak, "Elde ettiğimiz her bir başarımızın, kazandığımız her bir madalyanın gerisinde sabırla, fedakarlıkla, alın teriyle dokunan zorlu bir süreç vardır. Bu başarıda sizlerin ve hocalarınızın emekleri yanında devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de çok önemli katkısı bulunuyor. Sporda tesisleşme devrimi, tüm branşları kapsayan alt yapı yatırımları ve sporcu yetiştirme programları bugün geldiğimiz seviyenin yapı taşlarıdır. Kaynakların verimli kullanımı, ihtiyaçların doğru tespiti ve koordinasyon başarıyı ortaya çıkaran temel bileşenlerdir. Gittiğimiz her bir ilimiz veya ilçemizde son 20 yılda spora yaptığımız yatırımların örneklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Eskiden sadece bir kaç şehrimize mahsus olan büyük kapasiteli modern statlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kayak pistleri bugün Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış durumdadır" diye konuştu.

"SİZLERE İNANIYORUM, GÜVENİYORUM"

Erdoğan, bakanlık, belediyeler, valilikle, kulüpler el ele vererek bu doğrultuda seferberlik ruhuyla çalıştıklarına işaret ederek, "Bizler çalışıp evlatlarımızın önünde yeni kapılar açtıkça, sporun tüm branşlarında engelleri ortadan kaldırdıkça ülkemizin gençleri de o kapılardan koşarak yarınlara yürüyorlar. 81 vilayetimizde devam eden yatırımlarla Türkiye, sporda çok daha aydınlık başarılarla dolu bir gelecek ve potansiyel vadediyor. Sizler de kazandığınız madalyalarla, başarılarla, örnek duruşunuzla gençlerimize ilham kaynağı oluyorsunuz. İnşallah bu şekilde devam ettiğimizde madalya sayımızı katlayarak artıracağımıza inanıyorum. Sizlerden daha fazla çalışmanızı, hedeflerinize daha fazla odaklanmanızı bekliyorum. Zirveye giden zorlu süreçte biz de tüm imkanlarımızla siz sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu noktada başta Gençlik ve Spor Bakanım olmak üzere tüm ekibiyle bizler de sizlerin yanında çok daha yüksek performansla yürümeye devam edeceğiz. Nasıl şimdiye kadar başarı hikayelerini birlikte yaşamışsak 2024 Paris Olimpiyatları'nda da daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Gençliğinde sporla yakından ilgilenmiş, bugün de fırsat buldukça spor yapan bir Cumhurbaşkanı olarak sizlere inanıyor sizlere güveniyorum" dedi.