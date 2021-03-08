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"Ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2020 yılında elde ettiği yüzde 1,8'lik büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer aldığını belirterek, "Son dönemde ülkemize uluslararası sermeye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda BM Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası' önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönem devam ettirmekte kararlıyız" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Mart 2021 Pazartesi 14:25
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"Ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Zirvesi kapsamında düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezinin hazırladığı Türkiye Yatırımcı Haritası'nın tanıtımının yapılacağı ve Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edileceği programa video mesaj aracılığı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle zirveyi bu seni hibrit program ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan, koronavirüs salgınının beşeri ilişkilerden sağlığa, ticaretten turizme, sosyal hayattan siyasete kadar çok geniş alanı olumsuz etkilediğini belirterek, "2020 yılına dair açıklanan büyüme, istihdam, ticaret ve diğer rakamlar salgının küresel ekonomide sebep olduğu ağır tahribatı göstermektedir. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, yatırımlar düşmüş, işsizlik oranlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştır" dedi.

'54 MİLYAR LİRA CİVARINDA KAYNAK AKTARDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin salgının ilk yılını az hasar ile atlattığını vurgulayarak, "Türkiye uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar ile salgının ilk yılını en az hasar ile atlatan nadir ülkelerden biridir. Sağlık alt yapımızın gücü sayesinde vatandaşlarımızın tamamına testten tedaviye her türlü sağlık hizmetini ücretsiz olarak sunduk. En sıkıntılı günlerinde 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek ve yardımda bulunduk. Hayata geçirdiğimiz destekler ve teşvikler için 311 milyar lirayı bulan bir kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Sosyal destek ve kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere Sosyal Koruma Kalkanı ile milletimize 54 milyar lira civarında kaynak aktardık" diye konuştu. 

'YATIRIMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASININ FARKINDAYIZ'

Erdoğan, büyüme ve ihracat rakamlarının Türkiye'nin başarısını ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye 2020 yılında elde ettiğimiz yüzde 1,8'lik büyüme oranı ile Çin'den sonra 2'nci sırada yer almıştır. Sanayi üretimi ve ihracat boyutunda da benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Son dönemde ülkemize uluslararası sermeye girişlerinin arttığını görüyoruz. Bu bağlamda BM Kalkınma Programı Özel Sektör Merkezi'nin açıklayacağı 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Türkiye Yatırımcı Haritası' önem taşıyor. İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönem devam ettirmekte kararlıyız. Bu süreçte yatırımların miktarı kadar elbette sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasının da öneminin farkındayız. Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını içeren etki yatırımları insanlık için önemli imkanlar sunuyor. Bu yenilikçi yaklaşımı, günümüzün iş ve sosyal hayatı ile buluşturan girişimlerin desteklenmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Erdoğan, Covid-19 salgını ile birlikte küresel ekonomik sistemin sorgulandığı bir dönemde etki yatırımının daha fazla öne çıkacağına inandığını vurgulayarak, "Zirvede ayrıca Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun ilan edilecek olmasını bu yönde atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz. Biz de gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse diğer kurumlarımız aracılığı ile etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz. Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nda görev alan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeSermaye Girişi
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