Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1455.88
ALTIN
484.25
DOLAR
8.3980
STERLİN
11.5189
EURO
9.8644
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
Pazarlama hakkı satılacak
Pazarlama hakkı satılacak
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...

'Ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz, milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ağustos 2021 Çarşamba 17:19
0 Okunma
'Ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 20'nci yılı nedeniyle AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Millete Hizmet Yolunda 20. Yıl Dergisi'ne yazdı. Erdoğan, AK Parti'nin resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde, Türkiye ile birlikte bölgenin ve dünyanın da geleceğini değiştirdiğini belirterek, "Bu parti, Allah'ın rızasını, milletin desteğini, ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar da aynı anlayışla geldi. Bugün AK Parti, Türkiye'nin son 19 yılının mimari olmanın yanında, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline de taliptir" dedi.

Yürüyüşlerine Yunus Emre'nin 'Yol odur ki doğru vara, Göz odur ki hakkı göre, Er odur ki alçakta dura, Yüceden bakan göz değil' sözlerinin yol gösterdiğini belirten Erdoğan, "İşte bu anlayışla, milletimizin sadece hizmetkarlığına talip ve eğer başarabilmişsek de bu şerefe nail olduk. AK Parti'nin bu istikametten şaşmayarak milletin partisi sıfatına sıkı sıkı sarıldığının en somut ispatı, 2002 Kasım'ından beri girdiği her seçimden birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir" ifadelerini kullandı.

'HEP İLERİYE DOĞRU GİTTİK'

Erdoğan, Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugünlere geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız her demokrasi atağını, kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen, gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik. Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık, hep ileriye doğru gittik ve hamdolsun emeğimizin karşılığını birer birer aldık. Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan o ki bitmeyecek. AK Parti'nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz, milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlar ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz."

Dijital olarak yayımlanan 84 sayfalık dergide AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında yaptığı çalışmaları anlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanAK Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Müslümanlar artık sorumluluk üstlenmeli, seslerini daha fazla yükseltmeli'
'Müslümanlar artık sorumluluk üstlenmeli, seslerini daha fazla yükseltmeli'
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik
Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik
Erdoğan: Tüm adımları atmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Tüm adımları atmaya devam edeceğiz
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans