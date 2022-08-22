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Ümit Özdağ'dan 6'lı masaya 'Mansur Yavaş' çağrısı

22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:19
Ümit Özdağ'dan 6'lı masaya 'Mansur Yavaş' çağrısı

ANKARA - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 6 muhalefet partisinin genel başkanına seslenerek, "Artık altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp, Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum" dedi.

Zafer Partisi lideri Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Sığınmacı sayısının her geçen gün arttığını ve seçimlerin yaklaşmasıyla bazı sığınmacılara vatandaşlık verildiğini kaydeden Özdağ, "Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı ise 22 Temmuz 2022 itibarıyla 1 milyon 476 bin 368'dir. Sadece İstanbul'da günde 70 aileye vatandaşlık veriliyor. Hedef seçimlere kadar 3 milyon Suriyeliye vatandaşlık vermek. Bu, seçmen ithali yoluyla milli iradenin tahrip edilmesidir. Türkçe bilmeyen seçmenle Türkiye'nin milli iradesini temsil edemezseniz. Zafer Partisi olarak artık bizim dışımızdaki bütün muhalefeti bu konuda iktidarın yalanlarına ortak olmamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"6'lı masa da kriter olarak Süleyman Soylu'nun verdiği 200 bin rakamına uyuyor" diyen Özdağ, şöyle devam etti: 

"Nasıl inanıyorsunuz buna? Seçmen listelerinin nasıl manipüle edileceğine dair bilginin hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Sayın Akşener'e, ayrıntılı bir şekilde eski bir bakan tarafından brifing şeklinde verildiğini biliyorum. Benim vermiş olduğum rakamın dışında bu kişinin de 'Yapmayın etmeyin 1 milyon 300 bin kişiye vatandaşlık verdiler' diye onları uyardığını biliyorum. Buna rağmen eğer susuyorsanız kendi seçmeninizi aldatıyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener ile diğer 6'lı masada oturan liderler; sizi tekrar sağduyuya, Türk milletinin egemenlik hakkını savunmaya, vatandaşlık verilerek Türkiye'de milli iradeyi tahrip etme çalışmasına karşı cephe almaya ve artık altın gününe dönüşen 6'lı masa toplantılarıyla milleti oyalamayı bırakıp Sayın Mansur Yavaş'ı aday göstermeye davet ediyorum. Sayın Mansur Yavaş'ın arkasındaki destek daha da artmıştır. Bizim aylar önce gördüğümüzü şimdi 6'lı masanın diğer siyasetçileri de ifade etmeye başladılar. Kedi yavrusunun gözü üç günde açılıyor, sizin gözünüz 5 ayda yavaş yavaş açılmaya başladı. Mesele ciddi ve önemli."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ6lı MasaMansur Yavaş
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