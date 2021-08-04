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Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar incelemeye alınmıştır" dedi.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:58
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Yangın söndürme ekipmanında fahiş fiyat artışına inceleme

ANKARA, (DHA)

Ticaret Bakanı Muş, yangın söndürme tüpü, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi ekipmanda fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarıyla ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında (Yangın söndürme topu, yangın tüpü, yangın söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Mehmet MuşYangın Söndürme EkipmanlarındaFahiş Fiyat ArtışlarıIddialarIncelemeYeni Çağrı
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