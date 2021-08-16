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Yanık'tan sel bölgesine 'ilave kaynak' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kastamonu ve Sinop'a 20 milyon lira ilave kaynak gönderdiklerini, böylece selden etkilenen bölgelere gönderilen toplam desteğin 30 milyon lira olduğunu açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:14
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Yanık'tan sel bölgesine 'ilave kaynak' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon TL, Sinop'a 10 milyon TL olmak üzere toplam 20 milyon TL ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon TL oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin bütün olduğuna vurgu yaparak, "Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Derya YanıkAile Ve Sosyal Hizmetler BakanıSinopKastamonuödemeYardımDestek
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