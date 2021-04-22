'Yerli aşıda Faz-2 sonuçları ay sonu bakanlığa iletilir'

Bakanlar Mustafa Varank ile Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi’nde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceledi. Bakanlara ziyaretlerinde Vali Şehmus Günaydın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti. Varank ve Akar, ilk olarak koronavirüse karşı geliştirilen aşı adayı çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi’nde bulunan İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İKUM) ziyaret etti. İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, çalışmalar hakkında bakanlara bilgi verdi. Bakanlar, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşı adayı hakkında bakanlara bilgi verdi. Varank ve Akar ayrıca Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden yeni aşı geliştirme merkezini inceledi.

'SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETİLMİŞ OLACAK'

Bakan Varank, aşı adayının Faz-2 çalışmaları ikinci doz aşılamalarının yapıldığını belirterek, "Faz-2 sonuçları bu ay sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı'na iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de Faz-3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız" dedi.

'FAZ-3 İÇİN GÖNÜLLÜ İSTENECEK'

Bakan Varank, salgınla mücadele etmenin en önemli yolunun aşı olduğunu vurgulayarak, vatandaşın vakti geldiğinde, erişim sağladıklarında aşılarını olması gerektiğini kaydetti. Gönüllülerin, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine destek olmak istemeleri durumunda Erciyes Üniversitesi'ne başvurabileceklerini anlatan Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz-2 çalışması tamamlandı; ama Faz-3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AKAR: MÜCADELEYİ, AŞIYLA BAŞARILI GÖTÜREBİLİRİZ

Bakan Akar ise Covid-19'a karşı mücadelede aşının öneminin altını çizerek, "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Mücadeleyi, aşıyla başarılı bir şekilde götürebiliriz. Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım. Bu konuda bizim için gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz" dedi.

Burada yapılan çalışmaların genç araştırmacılara da ilham vereceğini kaydeden Bakan Akar, "Burada çalışan çok genç arkadaşımız var. Arkadaşlarımızın gece gündüz burada çalıştıklarını öğrendik. Ayrıca dost ve kardeş ülkelerden de çalışmalara katılan doktorlarımızın olduğunu görmek memnuniyet verici. İnanıyorum ki millilik ve yerlilik konusu bütün alanlarda kendini gösterecek ve ülkemizin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

TEKNOPARKTA İNCELEME

Bakanlar Varank ve Akar, daha sonra Erciyes Teknopark'ta yapılan bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Teknopark'ta 255 Ar-Ge firması bulunduğu ve yüzde 98 doluluk oranıyla faaliyetlerin sürdüğü öğrenildi. Teknopark'ın 2007-2020 yıllarında 40 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı yaptığı kaydedildi. Bakanlara Teknopark'ta bulunan Mekanik Kuluçka Merkezi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle inşa edildiği bilgisi verildi. 8 hangardan oluşan kuluçka merkezinin birinci etabının Ekim 2020’de hizmete girdiği, 2 ayda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı kaydedildi. Mekanik Kuluçka Merkezi'nin 16 hangardan oluşacak ikinci etabının inşaatının temmuzda tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor.

YERLİ BİYOREAKTÖR

İki bakan, daha sonra Teknopark'ta bulunan Valentis Biyoteknoloji firmasının biyoreaktör üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Aşı, ilaç ve gıda üretiminde kullanılan biyoreaktörler, ithal ediliyor. Bakanlara, firma tarafından geliştirilen ve 2 litre hacme sahip biyoreaktör tanıtıldı. Geçen yıl imal edilerek test çalışmalarına başlanılan biyoreaktörün, istenilen biyolojik malzemeleri başarıyla ürettiği bilgisi verildi. Projenin ikinci aşamasında 300 litre kapasiteli gerçek ölçekli biyoreaktör tasarımı gerçekleştirilerek üretimi tamamlandığı ve biyoreaktörün halen test ve iyileştirme çalışmalarına devam edildiği anlatıldı.

Bakanlar, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.