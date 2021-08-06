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Ziya Selçuk: Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir

GÖREVDEN affını isteyen ve affı kabul edilen eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ağustos 2021 Cuma 08:45
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Ziya Selçuk: Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevinden ayrıldıktan sonra ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Selçuk, yaptığı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza  başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MEBZiya Selçuk
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