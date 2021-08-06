Ziya Selçuk: Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevinden ayrıldıktan sonra ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. Selçuk, yaptığı açıklamada "Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kaydetti.