Haber: Mert Osman Erman

Sıcaklıklar 30 derecenin üzerindeyken, kalabalık yine de geleneksel kapanış şarkıları sırasında alkışladı ve komik boynuzlar üfledi.

Onların coşkusu şef Marin Alsop'u memnun etti ve birkaç anlık bis sipariş etti.

Daha sonra "harika bir şekilde güçlü" bir izleyici kitlesine övgüde bulundu

Çoğu, sadece oturma erişimi sunan Prom'ların günün biletlerinden birini almak için sabahın erken saatlerinden sıra bekledi.

"Her zaman ayakta durmak zorundasınız," Alsop hayretle konuştu. "Benim ayaklarım ölüyor, sizden de haber var mı?" İzleyici kitlesi ayrıca Alsop'a "Proms'un Son Gecesi'ni yöneten ilk kadın" olmasının 10. yıl dönümünü işaret ettiğinde uzun bir alkış verdi.

"Görünüşe göre bu Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilecek bir şey," dedi.

"Ve bu kadar saçma olmasına rağmen, bu gelecek nesiller için daha adil bir dünya inşa etmek için yapılacak çok iş olduğunu hatırlatıyor."

BBC Şarkıcıları parlıyor



BBC Şarkıcıları'na da destek gösterildi, BBC maliyet tasarrufu önlemleri kapsamında kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldıktan aylar sonra konserde önemli bir rol oynadılar.

Dış kuruluşlar alternatif finansman modellerini önermek için kuruluşa yaklaştığında, Mart ayında geçici bir erteleme kazandılar.

Koro şefi Sofi Jeannin, bu görüşmelerin ayrıntılarının hala düzeltildiğini ancak gelecek için umutlu olduğunu söylüyor.

"Bize kurumun süreklilik aradığını söylüyorlar," dedi BBC Radio 4'ün Front Row programına.

"Gelecekte program yapmaya devam edebileceğimiz konusunda bize teminat verildi - ve gelecek yılın yüzüncü yıl konserini planlıyoruz."

Cumartesi konseri, Covid nedeniyle bazı etkinliklerin kırpıldığı ve geçen yıl Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle iptal edilen 2019'dan bu yana gerçekleşen ilk tam ölçekli Last Night of the Proms'du.

Richard Strauss'ın kahraman Don Juan'ının açılışıyla başladı, BBC Senfoni Orkestrası promisküyöz İspanyol kahramanını heyecan verici bir portreyle çizdi.

Ardından Sheku Kanneh-Mason, Max Bruch'un Kol Nidrei'sinin zengin, gösterişli bir yorumunu sundu ve eski İbrani melodilerinin sıcaklığını ve insanlığını vurguladı.

Ve soprano Lise Davidsen, sesinin zengin güzelliğiyle salonu büyüledi ve onu 2015'te üne kavuşturan aryayı yeniden seslendirdi: Wagner'ın Tannhäuser operasından Dich, teure halle.

Aslında, Norveçli şarkıcı, operanın en çok talep gören yıldızlarından biri haline gelmiş olduğunu gösteren Verdi'nin Macbeth'i ve Mascagni'nin Cavalleria Rusticana'dan dövüş performanslarıyla şovu çalmaya komplo kurdu.

Ancak geleneksel olarak milli kostüm giyme Last Night geleneğinden vazgeçti ("Ben trol veya Viking gibi gitmiyorum!" diye BBC'ye söyledi) ve lüks balo elbiselerinin bir serisini seçti.

Özellikle geniş bir kırmızı elbise, başkonsolosluğu çekme cesareti gösterdi ve Radio 3 sunucusu Georgia Mann'ın hayranlıkla nefesini kesen yorumlarına neden oldu, Mann "Henüz müzik standlarını devirmediği için şaşırdım" yorumunu yaptı.

"Bu gördüğüm en büyük, en geniş, en görkemli elbise," diye ekledi ortak sunucusu Petroc Trelawny.

Program, The Marvels adlı yaklaşan süper kahraman filmi için tema müziği de dahil olmak üzere birkaç dünya prömiyerini içeriyordu.

Kanneh-Mason, seyirciye gösterinin başlangıcında dağıtılan LED bilekliklerle aydınlatılan salonun ortasındaki bir B sahnesinden ritmik bir skordan kısmını seslendirdi.

Bantlar, Davidsen'in rambunctious Heia, heia, in den Bergen (Hey, dağlarda) performansını sunduğu gibi renkli bir şekilde devam etti.

Ardından iki solist, geleneksel deniz şarkılarının karışımı öncesi sevilen kalabalık katılım dizisinin başlamasıyla bir araya geldi.

Yüzlerce bayrak, Rule, Britannia! ve Pomp and Circumstance'ye uygun bir şekilde sallandı - Güney Afrika, İrlanda, ABD, Norveç, AB ve diğer birçok ülke temsil ediliyordu.

Dikkatli izleyiciler, parti şeritlerinin ağız parçasını tıkamak tehdit ettiğinde BBC Senfoni'nin baş flütçüsü Michael

Cox'un son bölümü kahramanca sürdüğünü gördü.

Gecenin sonunda 1951'den bu yana Proms'ta God Save The King'in ilk performansıyla sona erdi, ardından geleneksel Auld Lang Syne şarkısıyla kapanış yapıldı.

2023 Proms'un en iyi anları

Bu yıl, Proms'un coğrafi kanatlarını daha öncekinden daha fazla yaydığı bir yıl oldu, Londonderry, Great Yarmouth, Perth, Truro, Aberystwyth ve Sage Gateshead'de bir hafta sonu ikametinin yer aldığı konserlerle.

Toplamda 37 orkestranın 84 konser sunduğu, 3 binden fazla müzisyeni içeren etkinlikler düzenlendi.

Bilet satışları, 350 bin kişinin gösteriyi izlemesiyle önceki Covid öncesi seviyelerin üzerine çıktı.

Sezonun önemli anları şunları içeriyordu:

Mariza Fado söylüyor: Tutkulu ve ateşli bir Fado müziği akşamı, "Portekiz blues" olarak da bilinen Fado efsanesi Mariza tarafından sunuldu ve çevik vokalleri ve parlayan karizması Kraliyet Albert Salonu'nu aydınlattı.

Chineke çatıyı uçuruyor: Chineke! orkestrasının genç enerjisi iyi bilinen klasiklere yeni bir enerji getiriyor. Bu yıl topluluk, Beethoven'ın Dördüncü Senfonisi ve Haydn'ın neşeli Trompet Konçertosu'nu çaldı. Solist Aaron Azunda Akugbo'yu kaçırmamanız gereken bir yetenek olarak takip edin, çünkü eseri kaçırmasını zor bir şekilde ele alıyor.

Bir Kuzey Soul Gecesi: "Pop müziğin orkestral versiyonları biraz yapmacık hissedebilir" dedi BBC 6 Müziği'nin Stuart Maconie, Proms'un bu ikinci konserini birlikte küratladı. "Kuzey Soul, kesinlikle değil, çünkü orijinal kayıtların pek çoğu zaten orkestrasyon içeriyor, yani bu zaten kelime dağarcığında var."Four Seasons in One Day: Aslında, kesinlikle doğru olması gereken bir gece için, İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin dört mevsimi hakkındaki bir masterpiyasa hafif bir dokunuşla ışık tutan bir yolculuk sunan, Fin yönetmen ve kemancı Pekka Kuusisto'nun sıradışı yaklaşımı oldu. Deri pantolon giyen ve coşkuyla ışıldayan Kuusisto, çiftçi Ale Carr'a tanıdık pasajların üzerinde serbestçeimprovize etme özgürlüğü verdi, sonra ona bu improvisations'larda katıldı - bir noktada Vaughan Williams'ın The Lark Ascending'i üzerinde çaldı.

Sage Gateshead'deki Self Esteem: Pop provokatörü Self Esteem olarak bilinen Rebecca Lucy Taylor, canlı bir orkestra ile ilk konserine başladığını "oldukça gergin olduğunu" itiraf etti, ancak endişelenmesine gerek yoktu. Yüzleşmeci, feminist pop'u, Kuzey Sinfonia'nın orkestral [sözcük silinmiştir] büyüsü ile daha da duygusal bir hale geldi.

Simon Rattle'ın veda konseri: Londra Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü olarak veda ettiği yılın en duygusal Proms'larından biri. Mahler'ın veda niteliğindeki Dokuzuncu Senfonisi ile ayrılmayı tercih etti. Sona erdiğinde, salon 30 saniye boyunca sessizdi. Bir dönemin sonu.Proms, gelecek yıl 19 Temmuz Cuma günü geri dönecek.