İSTANBUL- PUBG MOBILE, Türkiye’de gerçekleştirdiği iyilik hareketlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı’na özel yeni bir yardım kampanyası başlatan PUBG MOBILE, lösemili çocukların tedavisine destek olmak amacıyla LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) 1 milyon TL bağışta bulunacak. Oyuncuların da desteğiyle gerçekleşecek kampanyaya katılmak ise oldukça kolay.

Buna göre oyuncuların, yardım kampanyasına dahil olmak için PUBG MOBILE içerisinde yer alan etkinlik sayfasındaki görevleri tamamlamaları yeterli olacak. Özellikle yardımlaşmanın ve birlik olmanın öneminin vurgulandığı Kurban Bayramı’nda tüm oyuncuları bu kampanyaya dahil etmeyi hedefleyen PUBG MOBILE, herkesi bu önemli iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet ediyor.

HABER: METE YILMAZ