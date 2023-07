Haber: Mert Osman Erman

Bu durum, Trump'ın partisi üzerindeki hâlâ ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Lincoln Yemeği'nin arkasında açıkça muzip bir mizah anlayışı olan birisi vardı.

2024 Cumhuriyetçi Parti başkan adayı olmayı uman her aday, konuşmalarını yapmak üzere sahneye çıkarken eşlik edecekleri bir müzik parçasıyla karşılandı: Only In America adlı bir country şarkısının bir bölümü çalındı.

Trump'ın sırası geldiğinde, ABD'de birini bekleyen iki alternatif yolun anlatıldığı iki dize özellikle dikkat çekti:

Biri hapishaneye gidebilir

Biri sadece başkan olabilir

Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı, bunlara aldırmış gibi görünmedi. Zaten iki ayrı suç davasıyla karşı karşıya olduğu ve yakın bir zamanda iki ayrı dava daha açılabileceği gerçeğinden kaçınmıyor. Aslında, bu suçlamaları bir gurur nişanesi gibi taşıyor.

Trump, kendisine sadece siyasi nedenlerle haksız yere hedef gösterildiğini savunuyor.

Ocak ayındaki başkanlık seçimlerinin ilk ayağının düzenlendiği önemli bir eyalet olan Iowa'daki 1,200 Cumhuriyetçi destekçisine şu şekilde seslendi: Eğer tekrar Beyaz Saray için aday olmasaydı, muhtemelen yargılanmıyor olacaktı. Ayrıca, kazanmasaydı yargılanmıyor olacaktı. Ciddi suçlamaları başarı işareti olarak kullanmak cesaret ister. Ancak bu, Trump'ın her zaman fazlasıyla sahip olduğu bir özelliktir. Ve bu, rakiplerini nasıl yanıtlayacaklarını derinden kafa karışıklığına düşürür.

Çoğu kişi, Trump'ın sınıflandırılmış belgelerle ilgili olarak üç yeni suçlama ile karşı karşıya olduğu haberini Perşembe akşamı görmezden geldi. Aslında, yarıştaki açık birinci sıradaki adayı meydan okuma fırsatını tamamen reddettiler.

Az bilinen adaylardan Will Hurd, bir atış yapmayı tercih etti. Eski Texas Milletvekili ve CIA görevlisi olan Hurd, Donald Trump'ın Amerika'yı tekrar büyük yapmak için aday olmadığını iddia etti.

"Donald Trump, 2016 veya 2020'de ona oy verenleri temsil etmek için başkan adayı olmuyor. Donald Trump, hapishaneden uzak kalmak için aday oluyor."

Loud boos ve çatal bıçak sesleri, onun söylediklerinin geri kalanını neredeyse duyulmaz hale getirdi, bir adam "eve git" diye bağırdı. Odadaki insanlar tarafından kaybedildiği açıkça görüldü.

Trump rozetleri takan birçok Cumhuriyetçi seçmenden biri olan Stacey Taiber bana, Trump'a yöneltilen suçlamalardan hiçbirini inanmadığını söyledi. Eğer siyasi kurum "onu yoldan çıkarmak için bu kadar çok çaba harcıyorsa, Joe Biden'ı yenecek diye korkmalılar" dedi. Eşi Dan ise Başkan Biden ve oğlu Hunter'ın suç davasıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. O ve salonun diğer birçok kişisi, Hunter'ın işle ilgili iddiaları ve yabancı etkiler iddialarını tekrarladı (Beyaz Saray bunları reddetti, ancak Kongre'deki Cumhuriyetçiler araştırma yapıyor).

Adayların yemekte birbirleriyle etkileşimlerini izlemek eğlenceli değildi. Her biri kendi arka sahnesine sahipti ve 10 dakikalık konuşmasını yapmak için sahneye çıktı. Aslında birbirlerini hiç görmek zorunda değillerdi.

Belki de adaylar 23 Ağustos'taki ilk Cumhuriyetçi tartışmasında yüz yüze geldiğinde daha fazla şov yapılır - ancak Trump, anketlerde bu kadar önde olduğu için tartışmaya katılmayı düşündüğünü belirtti.

New Hampshire'ın Cumhuriyetçi valisi Chris Sununu, eski başkana karşı bir hayran değil ama yakın zamanda 2024 yarışında ona karşı aday olmayacağını açıkladı.

Bana diğer adayların Trump ile yarışmak için ne söylediklerinin önemli olmadığını söyledi, çünkü önemli politika farklılıkları yok. Önemli olan, nasıl performans sergiledikleri.

"Onların heyecan verici olmaları, biraz tutkulu olmaları, duygusal olmaları ve biraz mizah ve karizma sergilemeleri gerekiyor."

Kimin hoşuna gittiği ve kimin kazanabileceğine inanıldığı önemlidir, diğer adayların ulusal sahnede yeni olanlar için eski başkanın adını tanınırlık ve yıldız gücüyle yarışmak çok zor olur.

Millennial girişimci ve siyasi acemi Vivek Ramaswamy, Cuma akşamki yemekte çoğunluğu tek haneli anketlerde yer alan adayların kalabalık sahasından sıyrılabilecek potansiyele sahip olduğunu gösteren adaylardan biriydi. Coşkulu bir performansın ardından, o ve Florida Valisi Ron DeSantis, çoğu anketde ikinci sırada yer alan adaylarla birlikte az sayıda ayakta alkışlanan adaydan ikisiydi.

Mekânın dışında, alışılmış rozetler, tişörtler ve beyzbol şapkaları satan bir tezgah vardı. Sahneye 13 aday çıktı (Chris Christie, yalnızca resmi aday katılmayan tek kişiydi), ancak bunlardan sadece dördünün adı ürünlerin üzerinde yer alıyordu.

Bay Trump, Bay DeSantis ve Bay Ramaswamy ile son zamanlarda dikkat çeken Güney Karolina senatörü Tim Scott'ın adı ürünlerde yer alan adaylardı.

"Uzun süredir bunu yapıyorum," diye açıkladı satıcı. "Ne sattığımı biliyorum." Ve sonuçta Cumhuriyetçiler her zaman piyasa kuvvetlerine güvenmişlerdir.