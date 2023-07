Haber: Mert Osman Erman

Meisner, 1971 yılında grubu oluşturmaya yardımcı oldu ve Take It To The Limit şarkısında baş vokalleri üstlendi, aynı zamanda şarkının ortak yazarıydı.

Kaliforniya grubunun büyük hiti Hotel California ve The Best of My Love'ın zengin yüksek uyumlarını katkıda bulundu.

Ölümü, Eagles'ın resmi web sitesinde Perşembe günü doğrulandı ve onu gruplarının erken başarılarında "dönüm noktası" ve "önemli" olarak tanımladılar.

Meisner, kronik obstrüktif akciğer hastalığından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

"Vokal aralığı şaşırtıcıydı, bunu Take It to the Limit adlı imza balladında açıkça görebilirsiniz," dedi grup bir açıklamada.

Tarih boyunca en başarılı gruplardan biri olan Eagles, dünya çapında 150 milyondan fazla albüm sattı ve 1998'de Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildi.

Başka bir rock grubu olan Bachman Turner Overdrive'in üyesi olan Randy Bachman, Meisner'e saygı göstererek, "Eagles müzisyeni Randy Meisner'ın bizleri terk ettiğini duyduğum için üzgünüm.

"O inanılmaz bir şarkıcı, şarkı yazarı ve bas gitaristti. Onun arkadaşlarına ve ailesine huzur diliyorum."1946 yılında Nebraska'da çiftçi bir aileye doğan Meisner, Kaliforniya'ya taşındı ve Rick Nelson'ın Stone Canyon Band'i ve Poco gibi gruplarla çaldıktan sonra Eagles'ı Don Henley, Glenn Frey ve Bernie Leadon ile birlikte kurdu.

Onlar daha sonra 1970'lerin başlarında ABD radyolarında hüküm süren country etkili, rahat Batı Kıyısı pop-rock sesini tanımladılar ve daha sonra hard rock yönelimine geçtiler.

Eski bir grup arkadaşı Don Felder tarafından "müzik endüstrisindeki en tatlı adam" olarak adlandırılan bas gitarist Meisner, hüzünlü, içten waltz-time ballad Take It to the Limit için öne çıktı - bu şarkı daha sonra Etta James, Willie Nelson ve Waylon Jennings gibi sanatçılar tarafından da seslendirildi.

Meisner, sadece altı yıl sonra gruptan ayrıldı ve yerine Timothy B. Schmit getirildi ve yorgun olduğunu söyledi.

1994 yılındaki yeniden birleşme turundan dışlandı, ancak 1998'de Rock and Roll Hall of Fame'e kabul töreninde bir kez daha gruba katıldı.

2013 yılında dünya turuna tekrar katılmak için teklifi sağlık sorunları nedeniyle reddetti. Sonraki hayatı, zihinsel sağlık, bağımlılık ve ailevi sorunlarla gölgelendi.

Solo bir sanatçı olarak, Meisner Hearts on Fire ve Deep Inside My Heart gibi şarkılarla hit oldu ve ayrıca James Taylor, Dan Fogelberg ve diğer bir Eagles yıldızı Joe Walsh gibi sanatçıların kayıtlarında çaldı.

Eagles'ın bir üyesi olarak elde ettiği başarıları pek aşamadı - görev süresince iki tane en popüler albümü olan Hotel California ve Greatest Hits'i yayınlayan grup - ancak az sayıda kişi başardı.

Meisner, bir röportajda "Eagles işinin amacı benim için tüm uyumların mükemmel görünmesini sağlayan kombinasyon ve kimya idi," dedi.

"Ilginç olan, bu albümleri yaptıktan sonra hiç dinlemedim ve sadece biri ziyarete geldiğinde veya birinin evinde çalındığında arka planda çalındığında, 'lanet olsun, bu kayıtlar iyi' diye kendime söyleyeceğim zamanlar oluyor."

Gitarist Glenn Frey'in 2016'daki ölümünden sonra, Henley Eagles'ın tekrar çalmayacağını söyledi. Ancak New York'ta Eylül ayında başlayacak bir son tur yapacaklar.