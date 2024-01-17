Haber: Mert Osman Erman

Güney Gazze'deki Khan Younis sakinleri, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini yaşadıklarını bildiriyor. Videolar, İsrail'in bombardıman ve silah seslerinin şehir genelinde yankılandığı bir geceyi gösterdi.

Savaşın yaklaşmasıyla yerinden edilen aileler kaçıyor.

Bu sırada, Hamas tarafından tutulan İsrailli rehineler için Katar aracılığıyla yapılan bir anlaşma kapsamında Filistinlilere daha fazla yardım karşılığında ilaçlar gönderiliyor.

Beyaz Saray, Katar'ın ayrıca bir ABD temsilcisi tarafından katılan olası yeni bir rehine serbest bırakma anlaşmasıyla ilgili "çok ciddi ve kapsamlı görüşmeleri" denetlediğini söylüyor.

Khan Younis'teki Nasser Hastanesi'nde ailesiyle sığınan Yasser Zaqzouq, "Bu, duyduğum silahlı çatışmaların [İsrailli askerler ve Filistinli savaşçılar arasındaki] en yüksek sesi" dedi.

"Bu, böyle sahneleri ilk kez gördük. Korku içindeydik. Bütün çocuklar çığlık atıyordu ve ağlıyordu."

Yerinden edilmiş insanlar arasında panik hali olduğunu belirten yerel bir gazeteci olan Tariq Dahlan şunları söyledi: "İnsanlar bu bölgeden Batı'ya kaçıyor, ancak kimse nereye gittiğini ve kaderinin ne olacağını bilmiyor."

İsrail tanklarının hastaneye birkaç metre uzaklıkta olduğu söyleniyor.

Çarşamba günü Ürdün ordusu, Khan Younis'teki askeri saha hastanesinin İsrail'in bölgedeki bombardıman sonucu ağır hasar gördüğünü açıkladı. Ürdün ordusu, İsrail'i "açıkça uluslararası hukukun ihlali" ile suçladı.

BM, savaşın Gazze'nin 2.3 milyon nüfusunun yaklaşık %85'ini yerinden ettiğini, birçoğunun sığınaklara sıkıştığını ve temel malzemelere ulaşmakta zorlandığını söylüyor.

Bir dizi BM özel raportörünün ortak açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: "Şu anda Gazze'deki herkes aç, nüfusun dörtte biri açlıkla mücadele ediyor, yiyecek ve içilebilir su bulmaya çalışıyor, kıtlık kaçınılmaz."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyonlarının yoğun aşamasının, Güney Gazze dahil olmak üzere "yakında" sona ereceğini söyledi; burada silahlı grubun yerel liderlerinin saklanabileceği düşünülmektedir. Gallant, ordu'nun zaten kara saldırısına başladığı kuzeyde daha hedefe yönelik bir eyleme geçtiğini söyledi.

Ancak son günlerde, kara kuvvetlerinin önceden terk ettiği kuzeydeki bazı bölgelere geri dönen İsrail tankları, eve dönmeyi planlayan bazı Gazelileri tekrar düşünmeye sevk etti.

İsrail askeri yetkilileri, savaşın aylarca devam edeceği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Katar şu anda, İsrail ve Hamas arasında aracılık ettiği bir anlaşmanın bir parçası olarak Doha'dan El-Ariş'e ilaçların uçurulduğunu söylüyor.

Plan daha önce duyurulmuştu, ancak lojistik sorunlar nedeniyle ertelenmiş gibi görünüyordu. İlaçların, bildirildiğine göre kronik hastalıklardan muzdarip veya diğer yaşam kurtaran ilaçlara ihtiyaç duyan 100'den fazla İsrailli rehinenin 45'ine nasıl ulaştırılacağı net değildir.

İsrail başbakanlık ofisi, "Gazze Şeridi'ndeki Katar temsilcileri"nin dahil olacağını söyledi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin bir rolü olabileceği düşünülmektedir.

Anlaşmanın aynı zamanda Filistinlilere yönelik ilaçlarda önemli bir artışı içerdiği söyleniyor.

Salı günü Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Washington'un "yakında" rehineleri serbest bırakmak için yeni bir anlaşma yapılabileceğine dair umutlu olduğunu söyledi.

Ana arabulucular olan Katar ve Mısır, saldırılara son verilmesi karşılığında serbest bırakılmalarını görecekleri planları son zamanlarda ortaya koymuşlardır.