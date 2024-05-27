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Ülkenin Meteoroloji Dairesi Siklon Uyarı Merkezi Müdür Yardımcısı Shamim Ahsan da Remal siklon fırtınasının, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine doğru hareket ettiğini ifade etmişti.

Fırtına nedeniyle Bangladeş'in farklı bölgelerinde en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirilen Meteoroloji Departmanı, Bhola bölgesinde elektrik ve internete erişimin kesildiğini kaydetti.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Meteoroloji Departmanı, ülke genelinde etkili olan siklon fırtınasının ülkenin güneybatısındaki Satkhira ve Khulna bölgesini vurduğunu açıkladı.

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