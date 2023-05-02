İSTANBUL- Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı bahar aylarında renkli beslenmenin önemini anlatıyor.

VÜCUT ANTİOKSİDAN DEĞERİNİ YÜKSELT

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme vücutta oksidasyonu arttırır. Oksidasyon, hücrelerde biyokimyasal paslanmayı ifade eder. Bu tür bir paslanmanın panzehri ise antioksidan kaynaklarını vücutta arttırmaktır. Aslında doğal tüm sebze ve meyveler ve sağlıklı yağlar antioksidan kaynağıdır. Ancak her renk ayrı tür antioksidan içerdiği için tüm kaynakları alabilmek adına renkli beslenmek önemlidir. Karpuz, kiraz, böğürtlen, domates, havuç, bal kabağı, çilek, üzüm, nar, yeşil çay, ıspanak her biri ayrı renkte, farklı vitamin ve mineral kaynaklarını içeren güçlü antioksidanlardır.

RENKLİ SMOOTHIE İLE ENERJİ KAZAN

Farklı vitamin ve mineral kaynaklarını vücuda kazandırmak için renkli beslenmek gerek; fakat her besini ayrı ayrı tüketmek size zor gelecekse sağlıklı smoothie tarifleri ile birçok besini tek seferde kolaylıkla tüketebilirsiniz. Besin kaynakları açısından renkli olan smoothie tarifler vücudunuzdaki pası atmanıza yardımcı olacak ve size enerji verecek. Muz, elma, marul, kereviz sapı, brokoli, biraz limon ve sütü blend ederek hem sağlıklı hem de enerji deposu bir smoothie yapabilirsiniz. Tatlı eksikliği hissini de yok etme konusunda bu smoothie oldukça destek olacaktır.

ÖDEMİ ATMAK İÇİN KIRMIZI ALARM!

Bahar aylarına girdiğimiz bu dönemde vücutta ödem problemi de oldukça sık görülebilir. Ödem atmak ve vücudu hafifletmek için kırmızı besin güçlerinden yararlanabilirsiniz. Vücuttaki ödemi atmak için 2 domates, 2 ceviz içi, biraz maydanoz ve kekiği blend edip sabah aç karnına tüketebilirsiniz. Yine yatmadan önce bir dilim karpuzun suyunu içebilirsiniz. Bir ara öğünde bir avuç kiraz yiyebilirsiniz. Günde 10-12 çileği tüketebilir ya d salataların içine kırmızı kapya biber ekleyebilirsiniz. Bu tarifler vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olacaktır.

BAHAR DETOKSU İLE TOKSİNLERDEN ARIN

Vücudu zararlı maddelerden ve toksinlerden arındırmak için bahar detoksu yapabilirsiniz. Detokslar doğru bir şekilde uygulandığında kilo verme konusunda da oldukça faydalıdır. Güçlü bir bağışıklık sistemi, iyi bir dolaşım ve sindirim sistemi gibi tüm sistemlerden toksinleri atmak için detokslar yardımcı olabilir. Detokslarda vazgeçemeyeceğimiz en önemli besin ananastır. Aynı zamanda önemli bir antoksidan olan ananas yağ yakmak için de güzel bir tercihtir. 12 adet çilek, 2 dilim ananas, yarım muz ve 2 dilim beyaz peyniri bir kase içine küçük küçük doğrayarak tüketebilirsiniz.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL