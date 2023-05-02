<div class="post-flash">\n <!--<h3 class="post-flash__title">Gözden kaçırmayın<\/h3>-->\n <a href="\/aselsanin-teknofest-yarismalarinda-basarili-olan-takimlar-odullerini-aldi" class="post-flash__content" target="_self" title="ASELSAN'\u0131n TEKNOFEST yar\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olan tak\u0131mlar \u00f6d\u00fcllerini ald\u0131" style="background-color: #A61C1E">\n <img src="https:\/\/yenicagricom.teimg.com\/crop\/250x150\/yenicagri-com\/uploads\/2023\/05\/thumbs-b-c-14378463c792abe6a3d91fcdc85ed868.jpg" alt="ASELSAN'\u0131n TEKNOFEST yar\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olan tak\u0131mlar \u00f6d\u00fcllerini ald\u0131" width="231" height="140" class="content-paragraph-image">\n <span class="post-flash__heading">\n <span class="post-flash__h4">ASELSAN'\u0131n TEKNOFEST yar\u0131\u015fmalar\u0131nda ba\u015far\u0131l\u0131 olan tak\u0131mlar \u00f6d\u00fcllerini ald\u0131<\/span>\n <\/span>\n <\/a>\n <\/div>\n<div data-pagespeed="true" data-advert="temedya" data-channel="121" id="ad_121"><\/div>