RİZE (AA) - Sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
RİZE (AA) - Sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
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