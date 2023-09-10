Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu Hatay'da görev yapacak öğretmenler için 6 bin 343 konteyner kuruldu

RİZE (AA) - Sabah saatlerinde denizde oluşan hortum, kent merkezinin bazı noktaları ile Çayeli ilçesinde görüldü. Bazı vatandaşlar, hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.