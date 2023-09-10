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Tekirdağ'da da buluşma Osmanlı Can Camisi'nde gerçekleşti.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, namazı kıldırmasının ardından katılım gösterenlere teşekkür ederek, kılınan namazların kabul olmasını diledi.

Vali Birol Ekici ile kurum müdürleri de programa katıldı.

Kırklareli Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmada, çocuk ve gençler aileleriyle camiye geldi.

Çocuklara oyuncak hediye, ailelere simit ve meyve suyu ikram edildi.

EDİRNE (AA) - Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde 81 ilde düzenlenen buluşmada, Edirne'de aileler çocuklarıyla Eski Camisi'ne geldi.

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