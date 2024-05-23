İstanbul

Dizinin başrol oyuncusu Uzerli, basına yaptığı açıklamada, ekipçe heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, "Çok özen verdik bu projeye. Taylan Yapıcı inanılmaz bir şekilde yazdı. Bahadır Karataş ve Burak Çaldır inanılmaz yönetti. İnanılmaz oyuncu kadrosuyla hep birlikte güzel bir iş çıkardık. Umarım hepiniz izler, beğenirsiniz." dedi.

Oyuncu Burak Berkay Akgül, dizinin kadrosuyla ve yönetmenlerle çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyerek,"Bizim için çok değerli, çok önemli işlerden. Hepimizin söylediği gibi, en baştan itibaren uzun zamandır beklediğimiz elimizde büyüyen bir bebek gibi adeta. O yüzden çok değerli. Böyle bir kadroyla yönetmenlerle çalıştığımız için çok mutluyum. Büyülü bir dünya. Bu dünyanın içine adım attığınız zaman siz de hem kaybolacak hem kendinizi bulacaksınız. Hem de bambaşka kapılar açılacak." dedi.

Oyuncu Şevval Sam dizideki karakterini izlediğinde kendisini tanıyamadığını belirterek, "Benim için enteresan bir deneysel çalışma oldu. İnşallah yaşlandığımda böyle olmam dedim az önce. Ben biraz şartları zorlamayı seviyorum. Benim için çok iyi bir fırsattı bu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Zafer Algöz ise dizinin adına dikkati çekerek, "Ru sos demek Fransızca. Usta aşçılardan öğrendiğim kadarıyla yemek dünyasında dört adet sos varmış. Bu dört sostan yola çıkarak başka soslar yapılıyormuş. İlk etapta bu dört Ru'yu çok iyi bilmemiz gerekir dediler. O yüzden bunları burada açıklamış olayım.

Çekimler muhteşem geçti. Urla'da henüz daha böyle bir aşırı bir kalabalık, yoğunluk yoktu. Ayrıca prodüksiyon şartlarımız mükemmeldi. O anlamda gerçekten teşekkür ediyorum. Sanki birlikte bir tatile çıkmışız, 'Hadi gelin şurada da bu işi yapalım.' demişiz gibi oldu. Hiçbir aksaklık, kaza bela olmadan zevkle ve birlikte gülerek, eğlenerek bu işi yaptık." diye konuştu.

Çekimleri Urla'da gerçekleştirilen ve 8 bölümden oluşan dizinin oyuncuları arasında Meryem Uzerli, Burak Berkay Akgül, Hira Koyuncuoğlu, Emre Karayel, Gökay Türkmen, Zafer Algöz, Şevval Sam, Derya Alabora, Gonca Vuslateri, Kartal Can Ermiş, Beril Kayar ve Sevgi Temel yer alıyor.

RU'nun yaratıcısı olan Taylan Yapıcı, senaryoyu Yeşim Çıtak'la birlikte kaleme aldı. Dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy ve Yiğit Şardan, yönetmenliğini ise Bahadır Karataş ve Burak Çaldır üstlendi.

Dizi yarından itibaren Gain'de izlenebilecek.