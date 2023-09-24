Haber: Mert Osman Erman

Birleşik Krallık'ta, cinsel rıza yaşı 1885'ten beri 13 yaşından yükseltilmemiştir. Eşcinsel ve biseksüel erkekler için cinsel rıza yaşı, uzun bir eşitlik kampanyasının ardından 2000 yılında 18'den 16'ya indirildi.

Ancak şimdi insanlar cinsel rıza yasalarının yeniden değiştirilip değiştirilmemesi gerektiğini tartışıyorlar. Bu sefer, Russell Brand aleyhine yapılan iddialar tarafından tetiklenmiştir - özellikle, bir iddia edilen kurban olan "Alice" tarafından yapılan iddialar tarafından tetiklenmiştir. Alice, Russell Brand ile 30'larında olduğu ve kendisinin 16 yaşında olduğu bir ilişkisi olduğunu söylüyor.

Alice, Sunday Times ve Channel 4 Dispatches'e Brand'in ona cinsel saldırıda bulunduğunu ve geriye dönüp baktığında ilişkileri sırasında onun tarafından manipüle edildiğini hissettiğini belirtiyor. Brand, onun iddialarını reddediyor.

Alice, cinsel rıza yaşı aşıldığı için o sırada herhangi birinin ilişkileri hakkında polise endişelerini dile getirmenin zor olacağını söylüyor

Ancak Alice, "sıralı rıza yaşları" biçiminde bir yasa değişikliğini düşünmeye başlamamız gerektiğini düşünüyor, böylece 18 yaşın üzerindeki kişilerin 16 ve 17 yaşındakilerle cinsel ilişki kurmalarına izin verilmeyecektir.

"16 ile 18 yaş arasındaki bireylerin aynı yaş aralığındaki insanlarla ilişkiler kurabileceği makul bir argüman [var]" dedi ve BBC Women's Hour'a şunları ekledi: "Gençlik döneminde hatalar yapmanıza izin verilmelidir, aynı yaş grubundaki diğer insanlarla olmalılar." Bu görüş, sosyal medyada birçok kişi tarafından yankılandı, bazı yorumcular 18 yaşın altındakilerin 21 yaşın altındakilerle yatmalarını sınırlamak gibi fikirler öne sürdü.

Ancak yasa değişikliği, 16 ve 17 yaşındaki gençleri zarardan korur mu? Ve yaş farkı olan sağlıklı ilişkileri suç işler mi?

16 yaşın altındaki bir veya daha fazla kişiyle cinsel ilişki yasa dışıdır, ancak polis, bir davanın kamu yararı açısından takip edilip edilmemesine karar vermek için takdir yetkisi kullanır. İlgili kişiler arasındaki ilişki, yaşın altındaki kişinin ne olduğuna rıza gösterip göstermediği ve insanların yaşları arasındaki yakınlık gibi faktörleri dikkate alırlar.

13 yaşın altındaki bir kişi yasal olarak rıza gösterebileceği kabul edilmez, rıza gösterdiklerini söyleseler bile.

18 yaşın altındaki kişilerin indecent (ahlaka aykırı) görüntülerini almak, paylaşmak veya sahip olmak zaten yasa dışıdır. Hatta kişi 16 veya 17 yaşında ve rıza göstermişse bile.

Ayrıca, güven pozisyonunda bulunan insanlar, örneğin öğretmenler, cinsel faaliyetlere girmenin yasal yaşının üzerinde olan bir çocukla bile, cinsel ilişkiye girmek yasa dışıdır.

Ancak 18 yaşın üzerinde olup da hala çocuk olanlarla ilgili cinsel ilişkiler için daha geniş çaplı özel korumalar getirilseydi ne olurdu?

Roger Ingham, Southampton Üniversitesi Cinsel Sağlık Araştırmaları Merkezi Direktörü, "Kanunu değiştirmenin aslında pek bir şey başarmadığını düşünüyorum" diyor.

Ona göre, cinsel rıza yaşının olmasının bir nedenlerinden biri, 16 yaşın altında cinsel ilişkiye girmeye zorlanan insanlara "bu yasağa karşı" diyebilmelerini sağlamaktır.

"Bunun ne kadar kullanıldığı, insanların istemedikleri cinsel ilişkileri yapmalarını ne kadar sık durdurduğu, bilmiyoruz" diyor.

Anketlere göre, 18 yaşına geldiklerinde çoğu insanın - genellikle cinsel ilişki olarak tanımlandığı şekliyle - yaklaşık olarak yüzde 60 ila yüzde 70'i arasında cinsel ilişkisi olduğunu söylüyor.

Ancak rıza yaşının örneğin 18 yaşına yükseltilmesi durumunda, bu, "polis ve savcılığın belirli koşullar altında dava açmamak" olduğu zamanlarda bile birçok kişiyi "suçlu kapsamına getiriyor olurdu" diyor.

O, cinsel rızası olmayan ilişkilerin yaşları altında olan rızalı ilişkileri olan 16 yaşındaki iki kişi gibi, rızalı ilişkiler içindeki gençlerin genellikle koruyucu sağlık kliniklerine gitmekte çekingen olduklarını söylüyor . Bu nedenle rıza yaşı yükseltilirse gençlerin daha fazla korumasız cinsel ilişki yaşama olasılığı olabileceğinin riskli bir sonucu olabilir.

Gerçekte, cinsel sağlık klinikleri reşit olmayan hastaların ayrıntılarını gizli tutar, onlar 13 yaşın altındaysa ve zarar görmeye risk altındaysa, başka hizmetlere ihbar edilebilir.

Prof. Ingham, daha kapsamlı cinsellik ve ilişkiler eğitiminin 16 ve 17 yaşındakileri korumaya yardımcı olabileceğini, ayrıca "cinsiyetle ilgili durumlarda olmasının yanı sıra rıza konularına da çok daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini" ekliyor.

Rape Crisis hayır kurumunun CEO'su Jayne Butler, daha iyi cinsellik ve ilişki eğitimi ve artan anlayışın, rıza etrafındaki toplumsal tutumları değiştirmek için gerektiğini belirtiyor.

"16 yaşındaki akranlar arasındaki rıza ilişkilerinin suç olmasını istemiyoruz, ancak yaşça büyük erkeklerle ve 16 yaşındakiler arasındaki önemli güç dengesinin tanınması gerekmektedir" diyor.

"YouGov'un bu yılın başlarında yaptığı araştırmayı gösterdiği gibi, insanların beşte birinin rıza yaşı öncesinde cinsel ilişki yaşadığını söyleyen bir realite olduğunu göz önünde bulundurmalıyız.

Buna ek olarak, İngiliz yasasının bir sorununu şu şekilde belirtiyor: "Şu an yasalarımızın sayısı arttı" diyor

Yasa değişikliği düşünülmeden önce, öncelik gençlerin mevcut yasayı ne olduğunu anlamalarını sağlamak ve ardından onunla güvenle kullanabileceklerini bilmelerini sağlamaktır, diyor. "İnsanların polise gitmeye yeterince güvendiği bir kültürel anlayış olmalıdır" diyor.

Ve herhangi bir yasal değişiklik olacaksa, özellikle gençler arasındaki yakınlık ve ilişkileri içerenlerse, "gerçekten açık ve herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır, potansiyel kurbanlar ve potansiyel suçlular dahil herkes için anlaşılabilir olmalıdır" diyor.