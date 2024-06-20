Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin'in Vietnam'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Rusya ile Vietnam arasında çeşitli alanlardaki işbirliğine ilişkin 15 belge imzalandı.

Bunların içinde iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri, Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasıyla ilgili projenin uygulanmasına ilişkin muhtıra da yer alıyor.

Putin ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, başkent Hanoi'de görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilere değinerek, "İlişkilerimiz, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine bağlı şekilde gelişmeye devam ediyor." dedi.

Vietnam ile ikili ticaretteki ödemelerde ulusal para birimine kademeli geçiş sürecinin devam ettiğini dile getiren Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını ve buna dair bildiriyi kabul ettiklerini kaydetti.