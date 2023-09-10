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Kırım, 2014’te Rusya tarafından Ukrayna’dan yasa dışı ilhak edilmişti.

Bakanlığın ikinci açıklamasında da gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA 'larla saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'in batı kesiminde, Yılan Adası'nın kuzeydoğusunda Kırım kıyılarına doğru ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma askerlerini taşıyan 3 "Willard Sea Force" askeri sürat botunun yok edildiği belirtildi.

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