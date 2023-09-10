MOSKOVA (AA) 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Karadeniz'in batı kesiminde, Yılan Adası'nın kuzeydoğusunda Kırım kıyılarına doğru ilerleyen Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma askerlerini taşıyan 3 "Willard Sea Force" askeri sürat botunun yok edildiği belirtildi.

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Bakanlığın ikinci açıklamasında da gece saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya hava savunma sistemlerince Ukrayna'ya ait 8 İHA'nın Kırım kıyılarına yakın Karadeniz sularında imha edildiği bilgisi verildi.

Kırım, 2014’te Rusya tarafından Ukrayna’dan yasa dışı ilhak edilmişti.