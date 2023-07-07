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Promsintez fabrikası, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki kimyasal ürün ve endüstriyel patlayıcı madde üreticilerinden birisi olarak biliniyor.

TASS haber ajansına göre, Samara bölgesinde Çapayevsk şehrinde Promsintez fabrikasında boru hattının sökülmesi esnasında patlama oldu. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Rusya ’nın Samara bölgesinde patlayıcı da yapan kimyasal ürün fabrika sında meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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