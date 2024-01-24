Haber: Damla Oya Erman



Filmin diğer başrol oyuncusu Margot Robbie ve yönetmen Greta Gerwig'in bireysel kategorilerde aday gösterilmemesi.

Gosling, "Barbie" filmindeki Mattel'in Ken bebeğini canlandırması nedeniyle bu salı günü yardımcı oyuncu kategorisinde Oscar adaylığı kazandı. Ancak film, diğer kategorilerde Gerwig ve Robbie'nin aday gösterilmemesi konusunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Gosling, CNN'e yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımdan bu harika sanatçılar arasında aday gösterilmekten son derece onur duyuyorum. Ancak Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan bu tarih yazan film olmazdı" dedi.

Gosling, "Barbie" filminin başarısında büyük pay sahibi olan Gerwig ve Robbie'nin bireysel başarılarının görmezden gelinmesinin hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Kendi adaylığının yanı sıra, Amerika Ferrera'nın da filmdeki performansıyla sürpriz bir yardımcı aktris adaylığı kazanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Gosling, açıklamasında, "Greta Gerwig ve Margot Robbie olmadan Barbie filmi olmazdı; bu filmi tarihe geçiren iki kişi. Onların yeteneği, azmi ve dehası olmadan bu başarı mümkün olmazdı" diye ekledi.

Gosling, Gerwig ve Robbie'nin bireysel başarılarını takdir ettiği ve filmdeki diğer sanatçılara da teşekkür ettiği açıklamasında, "Onların çalışmaları, diğer çok hak eden adaylarla birlikte tanınmalıdır" ifadesini kullandı.

Gosling'in bu açıklamaları, "Barbie" filminin yarattığı tartışmalara ve Gerwig ile Robbie'nin bireysel kategorilerdeki adaylıklarının eksikliğine dikkat çekti.

