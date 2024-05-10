Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 mayıs tarihleri arasında vergiler hariç 1 avro kampanya fiyatıyla satışa sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, yeni açtıkları uluslararası hatlarla Türkiye'nin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya devam ettiklerini belirterek, "Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh'u birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyor, bu deneyimi en avantajlı fiyatlarla misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pegasus'un İskoçya'daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh'a İstanbul Sabiha Gökçen'den haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yeni hattın biletleri açılışa özel, 10-16 mayıs 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 avro kampanya fiyatıyla satışa sunuluyor.

Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen’den Edinburgh'a düzenleyeceği uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Edinburgh Havalimanı'na perşembe ve pazar günleri saat 11.40'ta, Edinburgh Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise yine aynı günler saat 15.30'da düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 avro kampanyası sonrası 49,99 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.