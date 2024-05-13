Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, peş peşe eklenen yeni rotalarla İstanbul başta olmak üzere Bursa, Yalova ve körfez şehirleri de dünyanın pek çok şehrine bağlıyor.

Yeni açılan Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pist projesi ile hareketlenen sektör turizmine olumlu yansıyarak yeni bir ivme yaratıyor. Yeni pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kapasitesinin çok daha üst seviyelere çıkması ile tüm turizm çeşitliliği gibi sağlık, kültür, doğa, kongre ve spor turizmine de olumlu yansımalar sağlayacağı aşikâr.

2023 yılını tüm zamanların yolcu trafiği rekoruyla tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yolcu sayısını yüzde 22 artırdı. Ocak-Mart döneminde 9 milyon 432 bin 83 yolcuyu misafir eden Sabiha Gökçen Havalimanı mayıs ayında eklenen 4 yeni destinasyonu ile Doğu Avrupa ve Orta Asya’da uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

15 Mayıs'ta başlayacak Slovakya seferleriyle Bratislava şehri ilk kez direkt uçuşla İstanbul’a bağlanacak. Son yıllarda giderek artan seyahat talepleri doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı, 5 Mayıs’ta ilk kez Kişinev rotasıyla Moldova’ya da bağlandı.

İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen Havalimanı, mayıs ayında ayrıca Kazakistan genelindeki bağlantılarını da artıracak. Türkistan, Almatı, Çimkent ve Nur-Sultan (Astana)’ın ardından Aktau (SCO) hattı İstanbul Sabiha Gökçen’den ülkeye 5. destinasyon olacak. Bu rotaların yılın geri kalanında havalimanına ilave 102 bin uluslararası yolcu kazandırması bekleniyor.

Açılan ikinci pist ile kapasitesini artıran Sabiha Gökçen halihazırda 40 iç hat, 122 dış hat bağlantısı ile 53 ülkede toplam 162 destinasyona hizmet veriyor. Sabiha Gökçen, 2024’ün ilk aylarından itibaren yolcu sayısını artırarak rekor kırmaya devam ediyor.

Destinasyon sayısı artırmaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarının sürdürüldüğü Sabiha Gökçen Havaalanın da mayıs ayı ile birlikte destinasyon ağına ekleyeceği Sofya, Kişinev, Aktau ve Bratislava şehirleriyle Avrupa ve Asya bağlantılarımız biraz daha çeşitlenmiş olacak.