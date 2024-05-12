Türkiye Kupası hedefinin gölgesinde kalan lig maçında yine umutsuz ve kötü bir futbol, Beşiktaş taraftarına eziyet olarak yetti.

Ekim ve Kasım aylarında havlu atıp iddiasız kalmayı alışkanlık haline getiren Beşiktaş, ligin son haftalarında taraftarını üzmeye devam ediyor.

Tek hedefi Türkiye Kupası olan Beşiktaş'ın ligde ilk beşte yer alma söylemi ile sahadaki yaptıkları ne yazık ki birbiri ile örtüşmüyor.

Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda altyapıdan gelen Serdar Hoca'nın denenmiş ama sezon boyunca verim alınamamış oyuncularda ısrar etmesini anlamak mümkün değil!

Takımın başına geçici olarak getirildiğiniz söylense de o makama talip olmanız gerekmez mi?

İdeali ve hedefleri olmayan bir hocanın ne yazık ki teknik heyette olmasını beklemek de doğru değil!

Ayrıca, Türkiye'deki hakemlerin ısrarla Beşiktaş'a penaltı vermeme ısrarını da anlayabilmiş değilim! Muleka'ya yapılan hareket sonrası oyuncunun maçı tamamlayamamasının izahı ne olabilir?

Ligde sezonun bitmesine iki hafta var ve Beşiktaş için kahır sezonunun bitmesine 180 dakika kaldı. Tüm umutlar Türkiye Kupası için olsa da Beşiktaş hazırlık maçlarında bile galibiyet için oynaması gerekirken her hafta silik ve çok kötü bir oyun ortaya koyması Türkiye Kupası finali için umutları zayıflatıyor.

Beşiktaş'a ve taraftara bu kahır ve eziyet sezonunu yaşatanlara bir kez daha yazıklar olsun dileklerimizi iletirken, şampiyon olunca kendisini hatırlamamızı isteyenlere de selam olsun!