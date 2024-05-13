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Anal kondilomlar (condyloma acuminata), cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık olan insan papilloma virüsünden (HPV) kaynaklanır. Siğiller anüsün etrafındaki ve içindeki alanı etkiler ancak genital bölgenin derisinde de gelişebilir. İlk başta genellikle toplu iğne başı kadar küçük noktalar veya çıkıntılar şeklinde görünürler. Oldukça büyüyebilirler ve tüm anal bölgeyi kaplayabilirler.

Anal Kondilom Nedenleri / Anal Siğil Nedenleri

Cinsel ilişki HPV ile enfekte olmanın yaygın bir yoludur. Ancak kişi cinsel ilişkiye girmeden de HPV virüsüne yakalanabilir. Anal bölgeye herhangi bir doğrudan temas (örn. elle temas, enfekte bir cinsel partnerden gelen sıvılar) HPV'ye ve anal veya genital siğillere neden olabilir.



Anal Kondilomu Önleme / Anal Siğilleri Önleme

HPV virüsü çoğunlukla herhangi bir belirti göstermeden vücutta kalır. Anal siğilleri önlemeye yardımcı olmak için atabileceğimiz adımlar vardır.



- Anal (veya genital) siğilleri olan kişilerle cinsel temasta bulunmayın

-Cinsel teması tek bir partnerle sınırlandırın

- Her zaman prezervatif kullanın (bu riski azaltır ancak ortadan kaldırmaz)

- Hiçbir semptom olmasa bile cinsel partnerler HPV ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından kontrol edilmelidir.

- HPV aşısı, HPV virüsünün 9 farklı türüne karşı koruma sağlar ve cinsel geçmişine bakılmaksızın 9-45 yaş arası erkek ve kadınlara yönelik FDA onaylıdır. Bu aşıya aday olup olmadığınızı öğrenmek için lütfen doktorunuzla konuşun.

Anal Kondilom BELİRTİLERİ / Anal Siğil Belirtileri

Siğiller genellikle ağrısızdır, dolayısıyla insanlar siğillerin varlığının farkına varmayabilir. Ana semptom anüsün yakınında veya içinde açık kahverengi veya ten renginde yumuşak, nemli şişliklerdir. Kaşıntı, kanama, mukus akıntısı, anal bölgede bir şişlik varmış gibi hissetmek ek belirtilerdir.

Anal Kondilom Nasıl Teşhis Edilir / Anal Siğil Nasıl Teşhis Edilir?

Anüs çevresindeki derinin yanı sıra cinsel organlar da dahil olmak üzere tüm pelvik bölgeye bakılmalıdır. Anal kanal içinde herhangi bir siğil (iç anal siğil) olup olmadığını görmek için küçük, ışıklı bir aletle (anoskopi) anal kanalın muayenesini yapabilir.

Anal kondilomda TEDAVİ / Anala Siğillerde tedavi

Siğiller giderilmezse büyüyüp çoğalabilirler. Tedavi edilmeyen siğiller, etkilenen bölgede anal kanser riskinin artmasına neden olabilir. İç anal siğiller topikal ilaçlara yanıt vermeyebilir, bu nedenle ameliyat gerekebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerir:

Topikal ilaçlar: Bu kremler genellikle siğiller çok küçükse ve yalnızca anüs çevresindeki deride bulunuyorsa en iyi sonucu verir.

Siğilleri donduracak topikal ilaçlar (sıvı nitrojen)

Siğilleri yakacak topikal ilaçlar (Triklorosetik asit, podofilin)

Cerrahi: Siğiller yukarıda belirtilen tedaviler için çok büyükse veya dahili ise ameliyat düşünülür. Ameliyat sırasında siğiller cerrahi olarak çıkarılır. İşlem için hastaya anestezi uygulanacaktır. Anestezi türü, çıkarılacak siğillerin sayısına ve tam konumuna bağlıdır. Çok sayıda siğil olduğunda cerrahınız ameliyatı aşamalı olarak gerçekleştirebilir. İçerideki lezyonların da bulunabilmesi ve tedavi edilebilmesi için dahili bir muayene de yapılacaktır.

Anal Kondilomda tedavi sonrası prognoz

Hafif ağrı ve rahatsızlık genellikle birkaç gün sürer. Ağrı kesici ilaç reçete edilebilir. Klinikte tedavi gören hastalar hemen işlerine dönebilmektedir. Ameliyat olanlar genellikle ertesi gün işe dönebilirken, daha kapsamlı bir ameliyat geçirenler birkaç gün ila haftalarca evde kalabilir.

Siğiller başarılı bir şekilde çıkarıldıktan sonra tekrar tekrar ortaya çıkabilir. Bunun nedeni, HPV virüsünün vücut dokularında bir süre etkisiz kalmasıdır. Siğiller tekrar ortaya çıktığında genellikle cerrahınızın muayenehanesinde tedavi edilebilir. Çok sayıda yeni siğil hızla gelişirse yeniden ameliyata ihtiyaç duyulabilir.

Takip ziyaretlerini ne sıklıkta planlayacağınızı cerrahınızla görüşmeniz önemlidir. Bu ziyaretler sırasında siğillerin tamamının gittiğinden ve yenilerinin oluşmadığından emin olmak için bir muayene yapılacaktır.