Tek maçlık kupa karşılaşmasında ligde küme düşmemeye oynayan Konyaspor karşısında sadece olan sonuç!

Ligde küme düşmemeye oynayan Konyaspor ile sahasında kupa maçına çıkan Beşiktaş, tek maçlık turu iki farklı galibiyetle geçti.

Santos geldiğinden bu yana takımın gol yememe konusunda ilerleme kaydettiği aşikar ancak, oyun tarzı gelecek için umut verici değil!

Özellikle Gedson ısrarı Beşiktaş'ın taktiksel anlamda rakibine üstünlük sağlaması için çok büyük bir engel olduyor.

Musrati'nin yanına Gedson yerine farklı ve takım oyununu oynayan bir oyuncunun yerleştirilmesi siyah beyazlı ekibe çok büyük katkı sağlayacaktır.

Topu ayağından çıkarma süresi 1,5 saniye olan Musrati'nin dikine ve seri oynamasından faydalanmak ve özellikle Muci'nin rakip cezası etrafında serbest olarak dolaşmasına yönelik bir taktik benimsemek en akılcı tercih olacaktır.

Takımın gol yememe ve kazanma alışkanlığı elde etmesi ne kadar güzelse vasat futbol anlayışı tribünlerin de maçtan çok çabuk kopmasına sebep olacaktır.

Fernando Santos, defansif anlamda iyi bir yolda ilerlerken hücum anlamında çok yolu olduğunu biliyor olsa gerek.

Beşiktaş turu atladı ve Ankaragücü ile eşleşti, kupanın favorilerinden biri olarak yoluna devam ediyor. Favori olması şu an için ismi ile ama oyun olarak da favori olduğunu hissettiren bir Beşiktaş henüz ortada yok!