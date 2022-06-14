Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.514,24
ALTIN
1.011,84
DOLAR
17,28
STERLİN
20,95
EURO
18,12
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim...
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak
Selçuk Üniversitesi 201 akademik...
Tillo Belediyesi memur alacak
Tillo Belediyesi memur alacak

14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Haziran 2022 Salı 14:23
14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ

14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner'ın doğum günüdür

Ve her yıl tüm dünyada “dünya gönüllü kan bağışçıları günü” olarak kutlanmaktadır.

Kendi özgür iradesiyle, kimselerin baskısı olmaksızın insanlık namına ve hiçbir karşılık beklemeksizin tanımadığı insanlara kan bağışında bulunanlar sayesinde milyonlarca kişi hayatta kalmaktadır.

Yazar, Nihat İlikcioğlu aforizma sözüyle tüm insanları kan bağışına davet ediyor...

Bağışladığın '' KAN ''

Gün olur, hiç beklemediğin anda canına can olur

Nihat İlikcioğlu ✍️

Son Güncelleme: 14.06.2022 14:57
Anahtar Kelimeler:
14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor
Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor
Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı
Özlü: Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasara yol açtı
Her 10 kadından 1’inde görülüyor
Her 10 kadından 1’inde görülüyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans