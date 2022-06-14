14 HAZİRAN DÜNYA  GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI  GÜNÜ

14 Haziran, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödülü sahibi bilim insanı Karl Landsteiner'ın doğum günüdür

Ve her yıl tüm dünyada “dünya gönüllü kan bağışçıları günü” olarak kutlanmaktadır.

Kendi özgür iradesiyle, kimselerin baskısı olmaksızın insanlık namına ve hiçbir karşılık beklemeksizin tanımadığı insanlara kan bağışında bulunanlar sayesinde milyonlarca kişi hayatta kalmaktadır.

Yazar, Nihat İlikcioğlu aforizma sözüyle tüm insanları kan bağışına davet ediyor...

Bağışladığın '' KAN ''

Gün olur, hiç beklemediğin anda canına can olur

Nihat İlikcioğlu