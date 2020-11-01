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ABD'li uzmanlar uyardı: 1918 grip salgınının ölümcül ikinci dalgasından ders alınmalı

Dünya genelinde 1918 yılında başlayan grip salgının (Influenza) detayları hakkında bilgi veren ABD’li uzmanlar, koronavirüsün ikinci dalgasıyla mücadelede 1918 Gribi’nin ikinci dalgasından dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti. Grip virüsünün mutasyona uğraması, virüsün soğukta daha uzun süre havada tutunması, kış aylarında burun zarlarının kuruması ve enfeksiyona açık hale gelmesi 1918 grip salgınının ikinci dalgasının daha ölümcül hale getiren sebepler arasında yer alıyor.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Kasım 2020 Pazar 18:05
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ABD'li uzmanlar uyardı: 1918 grip salgınının ölümcül ikinci dalgasından ders alınmalı

ABD

1918 grip salgını, 1918 baharından 1919 kışına kadar üç dalga halinde ortaya çıktı ve dünya çapında yaklaşık 50 milyon insan öldü. 1918 baharındaki ilk dalga nispeten ılımlıyken ölümlerinin çoğu, grip salgınının ikinci ve en kötü dalgası olan 1918 sonbaharında yaşandı.

KORONAVİRÜS SOĞUK HAVADA DAHA UZUN SÜRE HAVADA TUTUNUYOR

Sağlık uzmanları, Covid-19'a neden olan virüsün koronavirüs ailesinden gelmesi ve diğer koronavirüs türlerinin kış aylarında daha fazla yayılması nedeniyle, bu kış Covid-19 enfeksiyonlarının artmasını bekliyor. Kış mevsiminde, soğuk hava nedeniyle daha az nemli havada bile virüs taşıyan parçacıklar havada daha uzun süre kalabiliyor. Bu duruma ek olarak kış aylarında burun zarları daha fazla kuruyarak enfeksiyona karşı daha savunmasız oluyor. Ayrıca kış aylarında insanların toplu olarak havalandırması az iç mekanlarda bir arada bulunması da ikinci dalganın tehlikeli olmasındaki sebepler arasında yer alıyor.

KORONAVİRÜS 1918 SALGINI KADAR CAN ALMADI, HENÜZ

‘Grip: Tarihteki En Ölümcül Hastalığı İyileştirmek İçin Yüz Yıllık Av’ kitabının yazarı acil servis doktoru Jeremy Brown, Covid-19 salgını için "Henüz grip (1918 gribi) kadar çok can almadı. Temel olarak, 1918 salgınının sonunda ABD'de yaklaşık 675 bin kişi öldü. Bu, bugün ABD'de yaklaşık 3 milyon kişiye denk oluyor. İyi haber, bu sayıları görmemiş olmamız - tabii ki rakamlar gerçekten dehşet verici. Ama elbette bahsettiğimiz hikaye henüz bitmedi" dedi.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
GripMutasyonABD
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