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Adıyaman'da enkaz altındaki zirai ilaçlar uzman ekip tarafından çıkarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adıyaman'da zirai ilaç satışı yapan iş yerlerinin de yıkılması sonucu enkaz altında kalan ilaçlar uzman ekip tarafından güvenlik önlemleri alınarak çıkarılıyor.

13 Mart 2023 Pazartesi 13:56
Adıyaman'da enkaz altındaki zirai ilaçlar uzman ekip tarafından çıkarılıyor
Adıyaman

Depremlerden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da enkaz kaldırma ve tehlike arz eden binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri, depremde yıkılan tarım ve hayvansal ilaç satışı yapan 6 iş yerinin enkazından ürünlerin çıkarılması için uzman ekip oluşturdu.

Koruyucu tulum giyen ekip, ilaçları, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yıkıntılar altından kontrollü şekilde çıkarıyor.

"Sağlam ilaçları sahiplerine teslim ediyoruz"

Adıyaman'da koordinatör vali olarak görev yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, enkaz kaldırma çalışmalarının hızla devam ettiğini anlattı.

Enkaz altında kalan kimyasal ilaçların insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Sonel, "Depremde 6 zirai ilaç bayisi enkaz altında kalmıştı. Bu ilaçların insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için uzman ekipler oluşturduk. İki müdürlüğümüze bağlı ekip özel kıyafet giyerek çalışıyor. Sonuçta kimyasal ilaçlar da olabiliyor. Gerekli önlemleri aldık." dedi.

Sonel, enkaz kaldırma çalışmalarında en çok dikkat edilmesi gerek konulardan birinin insan ve çevre sağlığı olduğuna işaret ederek, bu ilaçların çevreye yayılması durumunda zarar verebildiğini belirtti.

"Buradan çıkartılan ilaçlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce depolara görülüyor. Sağlam ilaçları sahiplerine teslim ediyoruz. Bozulmuş olanlar da depolanıyor. Daha sonra usulüne uygun şekilde bertaraf edilecek." diyen Sonel, ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Kentte zirai ilaç satışı yapan Talip Selçuk, depremde iş yerinin yıkıldığını belirterek, zirai ilaçların da enkaz altında kaldığını söyledi.

Selçuk, "Devletin belirlediği ekipler tarafından ilaçlarımızın çıkarılması sağlanıyor. Sağlık konusunda zararlı ilaçlar var. Bunlar ekipler tarafından toplanıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanZirai IlaçUzman Ekip
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