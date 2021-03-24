Ameliyat olmadan da estetik yaptırabilirsiniz

HABER: DİNÇER KARACALAR

Azerbaycanlı güzellik uzmanı Aysel Ibadzade, yüz bölgesine yapılabilecek ameliyatsız işlemleri şöyle anlatıyor: “Elmacık kemiklerindeki asimetrileri dolgu maddeleri yardımıyla düzeltebiliyoruz. Çene küçükse büyütebiliyor, büyükse küçültebiliyoruz. Bu işlem sırasında hyalüronik asit bazlı doğal dolgular kullanıyoruz. Bunlar tamamen zararsızdır ve zamanla emilir. İnce dudakları da dolguyla kalınlaştırabiliyoruz. Ancak dolgunun doğal olmasına dikkat edilmeli, çünkü yapay dolgular sağlığa zararlıdır ve kullanımı yasaktır. Tüm bunların yanında burun eğrileri ve burun sarkması sorunlarını da ameliyatsız şekilde çözmek mümkün.”

KADINLARIN GÖZ BEBEĞİ: BOTOKS

Aysel Ibadzade, son yıllarda kadınlar arasında çok moda olan botoks uygulaması hakkında da şu bilgileri veriyor: “Botoks, yüzdeki kırışıklıkları açmak için kullanılır. En çok alın, kaş ve göz çevresine uygulanır. Aşırı terleme durumu varsa koltukaltı ve ayak tabanlarında da kullanılabilir. Botoks ayrıca gülerken dişetinin görülmesinin engellenmesi için de uygulanabilir.”

UZMAN SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Ibadzade, bu ameliyatsız güzellik uygulamalarını tercih edeceklere önemli bir uyarıda bulunuyor: “Dışarıdan kolay görünse de tüm uygulamaların bir riski vardır. Uygunsuz bir prosedür sırasında istenmeyen pek çok durum ortaya çıkabilir. Mutlaka iyi bir güzellik uzmanı ve doktor tercih edin. Doktorun bilgisine ve işlem sırasında kullanacağı preparatların kalitesine dikkat edin. Düşük kaliteli, zararlı ve ucuz ürünler kullananlardan uzak durun.”