Ankara Üniversitesi'nden biyoteknolojik yöntemlerle ilaç ve aşı çalışması

ANKARA - Ankara Üniversitesi'nin yürüttüğü, 'Stratejik Öneme Sahip Molekülden İlaca Kadar Yenilikçi Biyoteknolojik Yöntemlerle Üretim' projesi kapsamında; nadir, kronik ve kanser hastalıkları ile olası pandemi süreçlerinde ilaç ve aşı üretimine yönelik çalışma yapılacak.



Avrupa Birliği projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen projenin tanıtımı, Ankara Üniversitesi rektörlük binasında yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Covid-19 sürecinin yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, bu sürecin hastalıklara karşı ilaç ve aşı üretiminin ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini söyledi.



'İNSANLIĞA HİZMET ETMİŞ OLACAĞIZ'



Ajans tarafından projeye 400 bin euro destek verildiğini belirten Prof. Dr. Ünüvar, "Biz bu projemizde Türkiye'den 4 üniversite ve kurumla, yurt dışından da İtalya, Portekiz ve Hollanda'dan ortaklarımız var. Projemiz 2 yıl devam edecek ve bu 2 yılın sonunda, ilaç ve aşı üretiminde Ar-Ge faaliyetleri, insan gücü yetiştirme ve yapay zeka, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi yenilikçi birtakım uygulamaları birlikte yürüteceğiz. Umuyorum ki, bu proje ile sadece Türkiye değil, insanlık ilaç ve aşı geliştirme noktasında yepyeni deneyimleri kazanacak ve üniversite olarak insanlığa hizmet etmiş olacağız" dedi.



'ÜLKEMİZ ADINA OLDUKÇA ÖNEMLİ'



Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Demet Cansaran Duman ise yeni salgınlar ve olası sağlık problemlerine karşı yenilikçi uygulamalarla tedbir almak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Proje kapsamında modern ve yenilikçi ilaç üretim süreçleri olan biyolojik, biyoteknolojik ve nanoteknolojik uygulamaları; bu alanda çalışacak uygulayıcılara hem eğitimlerle hem Ar-Ge çalışmalarını deneysel olarak göstererek hem de molekülden ilaca gidecek yolda klinik çalışmalar, patent süreçleri ve ilaç başvuru dosyalarının hazırlanmasına kadar olan ilaç üretiminin tüm sürecini hedef kitlemize hem deneysel hem de eğitimlerle göstermeye çalışacağız. Kronik, nadir ve kanser hastalıkları üzerine ülkemiz adına etken maddeleri tanımlamak ve biyolojik organizmalardan elde edilen etken maddelerin hastalıklar üzerinde etkinliğini belirlemek üzerine deneysel süreçleri doğrulamaya çalışacağız. Yeni etken maddelerin tanımlanması ülkemiz adına oldukça önemli. Pandemi gibi süreçlerde yenilikçi uygulamalarla kendi ilacımızı biliyor ve bu tecrübeyi edinmiş olmamız stratejik olarak çok önemli. İşe biyolojik organizmalardan elde edilmiş moleküllerle başlayacağız" diye konuştu.