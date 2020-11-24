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Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
24 Kasım 2020 Salı 10:18
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Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz

ANKARA - Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 12 bin sağlık personeli alımına başlayacaklarını bildirdi. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

'SAĞLIK CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN'

Bakan Koca, 12 bin pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun."

DHA

Son Güncelleme: 24.11.2020 11:01
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin KocaKoronavirüsSağlık Personeli Alımı
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