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Bakan Koca'dan anne ve babalara '6 Eylül' mesajı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, okulların 6 Eylül'de açılacağını belirterek henüz ilk doz Covid-19 aşısını yaptırmayan anne ve babalara seslendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ağustos 2021 Salı 15:52
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Bakan Koca'dan anne ve babalara '6 Eylül' mesajı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısında bulundu. Bakan Koca, 'Annelere 6 Eylül mesajı' ve 'Babalara 6 Eylül mesajı' başlığı ile yaptığı paylaşımda, "15.5 milyon kişi ilk doz Covid-19 aşısını henüz yaptırmadı. Karar verseler, 10 günde ilk dozların hepsi tamamlanır. Aşının önemini çevrenize anlatarak bize yardımcı olun. Okullar 6 Eylül’de açılıyor. Hastalığa yakalananlar çocuklarını üzer" ifadesini kullandı.

Toplam 90 milyon dozu geçtik

Bakan Koca: Aşılarını olanlara, aşılarımızı yapanlara milyonlarca teşekkür. Toplam 90 milyon dozu geçtik. Erteleyenler de karar verdiğinde, sonuç sayılarla ifade edilemez.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaCovid19AşıOkulöğretmenöğrenciVeli
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