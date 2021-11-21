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Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Osmaniye ve Çanakkale'de

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haftalık vaka sayısı haritasına göre, 100 bin kişide en çok vaka artışı Tunceli, Osmaniye, Çanakkale'de oldu.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
21 Kasım 2021 Pazar 15:40
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Bakan Koca: En çok vaka artışı Tunceli, Osmaniye ve Çanakkale'de

ANKARA, (DHA)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 6-12 Kasım'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.


Vaka sayısı en çok artan iller ise Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın oldu. Bu illerde vaka oranları Tunceli 414,65, Osmaniye 481,26, Çanakkale 309,30, Kırklareli 325,93, Balıkesir 461,35, Bilecik 387,72, Hatay 245,52, Tekirdağ 313,95, Adana 284,50 ve Bartın'da 292,49 olarak kayıtlara geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaOsmaniyeÇanakkaleTunceliVaka SayısıHaritaYeni Çağrı
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