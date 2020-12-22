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Bakan Koca: İngiltere'den gelen 4 bin 603 yolcu izolasyonda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespitinin yapıldığını, 4 bin 603 yolcunun ikametleri ve kaldıkları otellerde izolasyona alındıklarını açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 10:19
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Bakan Koca: İngiltere'den gelen 4 bin 603 yolcu izolasyonda

ANKARA - Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınacak tedbirleri duyurdukları hatırlattı. Koca, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1'inci ve 7'nci günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır. 14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4 bin 603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüsMutasyon4 Bin 603 YolcuIzolasyon
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