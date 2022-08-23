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Bakan Koca: Koronavirüs vakaları günlük 10 binlere indi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Covid'de dalga 3, 4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an 10 bin rakamlarına indi" dedi.

23 Ağustos 2022 Salı 11:05
Bakan Koca: Koronavirüs vakaları günlük 10 binlere indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Turkovac aşısının sonuçlarının 1, 2 hafta içerisinde dünyaya duyurulacağını açıkladı.

Ankara'nın Etlik semtinde inşa edilen şehir hastanesinin sorulduğu Koca, hastanenin eylül ayında hizmete gireceğini söyledi.

'KASIM, ARALIK GİBİ YENİDEN ÇIKIŞ OLABİLİR'

Koronavirüs konusunda 3, 4 hafta önce pik noktasına erişildiğini aktaran Bakan Koca, "Covid'de dalga 3, 4 hafta önce pik noktasına erişti. Günlük 60 bini geçen rakamları gördük, şu an 10 bin rakamlarına indi. Her geçen gün vaka sayılarının azaldığı, hastane yatış ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki 2, 3 hafta içinde belirgin azalma bekliyoruz. Tahminen kasım, aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek. Aşıda hatırlatma dozları, ihmal edilmemelidir. Özellikle hazırlık anlamında 65 yaşın üzerinde olan, ek hastalığı bulunan kişilerin hatırlatma dozlarını kasım, aralık aylarından önce yaptırmalarını önemsiyoruz. Covid bitmedi, yakın zamanda tamamen de ortadan kalkmayacak ama artık nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Büyüklerimizin ve ek hastalığı olanların, hastalık belirtisi olduğunda testlerini erken dönemde yaptırmalarını önemsiyoruz. Çünkü molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gerekebilir" ifadelerini kullandı. 

'11 VAKA SAYISINA ULAŞILDI'

Maymun çiçeği vakalarına ilişkin de konuşan Bakan Koca, "11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz" dedi.

'BEYAZ REFORM BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alamadıklarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Koca, şöyle konuştu:

"Alacaksınız, hekim ve çalışan arkadaşlarımızın mutluluğu ile sorunların daha kolay çözüleceğine emin olun. Yurt dışına gidişler de azalacak. Kamuya geçişlerin daha fazla olduğunu hep birlikte göreceğiz. Kamuda çalışmanın avantajlı olduğunu herkes görecek. Çok yakında bunu göreceğiz. 1, 2 aydan bahsediyorum. Bugünü de izleyin. Yeni dönemde sağlıkta 'Beyaz Reform' diyerek adaletin ve her emeğin karşılığının olduğu bir dönemi başlattık. Mahsuplaşma uygulamada olmayacak. Her işlemin ve emeğin bir karşılığı olacak. Yıl sonuna kadar her polikliniğe bir sekreter hedefiyle hekimlerimizi daha çok hastalarına odaklanmalarını sağlayacağız. Mesai sonrası çalışma da teşvik edilerek randevu dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda birçok sorunun çözüldüğünü birlikte göreceğiz. Ayrıca bugüne kadar görülmemiş büyüklükte bir kadro alımı bu yıl yapıyoruz. Kapsam dışı olan üniversite hastaneleri ile aile hekimi ve çalışanları da kapsama alınıyor. Sağlıkta Beyaz Reform'un bir dönüm noktası olacağını hep birlikte göreceğiz."

DHA

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