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Bel ve boyun ağrısı şikayetleri artı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:34
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Bel ve boyun ağrısı şikayetleri artı

İSTANBUL - Pandemide evde geçirilen sürenin artmasının fiziksel hareketliliği sınırlandırdığını ve bu durumun da ortopedik sorunlara yol açtığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bel ve boyun ağrılarında yaşanan şikayetlerin arttığına dikkat çekti.


 

Bel ve boyun ağrılarının nedenlerinin doğru saptanması gerektiğini ifade eden Emsey Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


 

“DOĞRU TANI TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIR”


 

Bel ağrısının nedeninin tam olarak ortaya konması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karamehmetoğlu, “Tanı tam olarak konduktan sonra tedavinin başarı şansı çok yükselir. Hastanın durumuna göre tedavide birçok yöntem kullanılabilir ve en uygun olanı seçmek gerekmektedir. İlaç, istirahat, fizik tedavi, tamamlayıcı tedavi yöntemleri, korse, kaplıca ve özellikle bel okulu uygulamaları çok sık olarak kullanılır. Ameliyat son çaredir” dedi.


 

Son zamanlarda ortaya çıkan üç farklı yöntemin tedavi için uygulandığını belirten Prof. Dr. Karamehmetoğlu, bu noktada ‘Artcure Deri’ uygulamasının bel fıtığı tedavisinde fıtığın olduğu bölgeye uygulanan, can yakmayan hastayı incitmeyen bir yöntem olduğunu ifade ederek, “Yama şeklinde, fıtığın olduğu bölgeye bantlarla yapıştırıldığını ve mekanik etkisi ile fıtığı küçülterek sinir üzerindeki basıncı kaldırdığını söyledi. Bu uygulama yapıldıktan sonra hastanın 24 saat yatak istirahati yaptıktan sonra, bantları sökerek banyo yapabilir” diye konuştu.


 

Ozon terapi yöntemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Karamehmetoğlu, “Son zamanlarda bel ağrısı ve bel fıtığında da sıklıkla kullanılan güvenilir ve başarı oranı yüksek bir yöntemdir. Tedavinin ardından hasta aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edilebilmektedir” ifadelerini kullandı.


 

“CERRAHİ DIŞI YÖNTEMLER UYGULANABİLİR”


 

Prof. Dr. Karamehmetoğlu, Cerrahi dışı yöntemlerden olan radyofrekans ile devamlı olarak ağrıya sebep olan bölgedeki sinir iletim liflerin devre dışı bırakıldığını belirtti. İşlem yapılacak olan bölgedeki sinirlere ya da dokuya hasar vermeden uygulanan yöntemle alandaki sinirler üzerinde düzenleyici bir etki oluşturulması gerektiğini söyledi. Karamehmetoğlu, “Böylece uzun süreli ağrı tedavisi sağlanmış olur ve hasta ağrılarından kurtulur” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bel Ve Boyun Ağrısışikayet
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