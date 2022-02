Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vefatların düşmesini bekliyorum

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınında İstanbul'da vaka sayısının düşmeye başladığını belirterek, "Anadolu'da da aşağıya doğru gidişin olabileceğini düşünüyorum. Vakalar bu ay sonuna doğru daha aşağıya doğru inebilir. Vefatların da giderek aşağıya doğru düşmesini bekliyorum" dedi.



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, İstanbul'da vakaların ciddi oranda azaldığına dikkat çekerek, "Koronavirüsün alfa varyantı da ilk olarak İstanbul’da başlamıştı. Nüfus daha kalabalık, yaşam koşulları daha kalabalık, dış etkilere daha açık. Şu an İstanbul’da vakalar aşağıya doğru döndü, Ankara’da belli bir seviyeyi tutturuyor, belki aşağıya doğru yakın zamanda dönecektir. Anadolu’da da aşağıya doğru gidişin olabileceğini düşünüyorum. Bu ay sonuna doğru daha aşağıya doğru vakalar inebilir. Vakalar düştükten yaklaşık 1- 2 ay sonra vefatların daha aşağıya doğru hızlı şekilde düştüğüne şahit oluyoruz. Vefatların giderek aşağıya doğru düşmesini bekliyorum. Vefat eden vatandaşlarımızın sayıları 250 düzeyinde gidiyor, maalesef 300’ü de gördük" diye konuştu.



'HER İNSANIN ANTİKOR OLUŞTURMA DÜZEYİ AYNI DEĞİL'



Prof. Dr. İlhan, vefat edenlerin içinde Delta varyantından enfekte olup vefat edenler olduğu gibi Omicron varyantından dolayı da vefat edenler olabildiğini kaydederek, şunları söyledi:



"Bu nedenle vatandaşların özelikle ‘Omicron varyantı hafif geçiyor, bana bir şey olmaz’ deyip aşı olmamaları, kurallara uymama yönündeki yaklaşımları doğru değil. Vefat edenler içinde daha çok 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar, aşısız ya da aşısını tamamlamamış olanlar söz konusu. Bu kadar yüksek vakalar varken aşısız bir toplumda yaşasaydık vefat sayıları daha da yukarıya doğru gidebilirdi. Bir yandan da şöyle bir durum var; Omicron varyantına bağlı enfekte kişi sayısı 80-100 binleri buldu. 20 binlerden 4- 5 katına çıkan vakalarla birlikte ister istemez risk altındaki toplum daha fazla oluyor. Elbette enfeksiyon ihtimali daha çok arttığı, daha çok kişi etkilendiği için koronavirüs sürecinden ister istemez enfekte olanlar, hastalığı ağır geçirenler, vefatlar da olabilir. Her insanın antikor oluşturma düzeyi aynı seviyede değil, her insanın antikoru yeterli değil, özellikle 3’üncü doz hatırlatma dozunu yaptırmayan vatandaşlarımız olduğunu düşündüğümüzde insanların etkilenmesinin aynı olmadığını söylemek gerekir."



'İLAÇ BÜYÜK AVANTAJ'



Prof. Dr. İlhan, 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanımına başlanan Molnupiravir etken maddeli antiviral Covid-19 ilacına ilişkin, "Ülkemizde yeni bir ilaç devreye girmiş durumda. Bu ilacın kullanılması ile beraber enfekte olan kişilerin hastalığı daha hafif geçirmesi yönünde bir gelişme söz konusu olabilir. Bu oldukça sevindirici bir gelişme. Ama koronavirüs hastalığını geçirip tedavi olmanın ötesinde aslında koronavirüse hiç yakalanmamanın çok daha önemli olduğunu, yakalanmamak için de aşı olmanın çok önemli olduğunu söyleyelim. Yeni bir ilacın geliştirilmiş olması gerçekten çok büyük avantaj. Böylece enfeksiyona ister istemez yakalananların hayatını kaybetmemeleri, ağır hasta olmamaları yönünde de avantajlı bir durumun ortaya çıkabileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.