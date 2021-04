Bir Ekip İşi: Gold City Hair Saç Ekim Merkezi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bildiğiniz gibi saç ekim işlemi cerrahi bir müdahaledir. Hastane ortamında ve doktor tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Ciddi bir müdahaledir yani. Araştırmalarınız sonucunda bunu siz de fark edeceksiniz zaten. Belki de bir kere yaptıracağınız bu işlem sonunda tabii ki pişman olmak istemeyeceksiniz.

İşte Gold City Saç Ekim Merkezini diğer kurumlardan ayıran farklılıklar burada başlıyor.

A+ Hastane ortamında, doktor tarafından, uzman ve yıllar içinde oluşturmuş olduğu kemik kadrosu ile en son teknolojileri kullanarak danışanlarına hizmet konusunda sınır tanımıyorlar. Çok sık ekim yaparak yüksek köklü operasyon gerçekleştirerek alanının bir numarası olan klinik kendisiyle yarışıyor.

Gold City Hair Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hamza Öztürk bu işi çok iyi yapmalarındaki asıl sihiri şu sözlerle açıklıyor. ‘Her danışanımız bizim için çok değerli, öncelikle danışanımızın ne istediğini, nasıl bir değişim hayal ettiğini anlayarak bu işleme başlamak, onların mutlu bir şekilde kliniğimizden ayrılmasını sağlıyor. Danışanlarımızı memnun bir şekilde kliniğimizden uğurlamak bizi de çok mutlu ediyor. İşimizi düzgün ve doğru yaptığımız için bu mutluluğa ve hazza fazlasıyla ortak oluyoruz. Tüm ekip arkadaşlarım adına söyleyebilirim ki yolu Gold City Hair ile birleşmiş her danışanımızı memnun etmek için özel bir çalışma disipliniyle hizmet veriyoruz. Bizim için önemli olan her zaman danışanımızın memnuniyetini sağlamak.’ şeklinde konuşarak önceliğin kişinin isteği ve beklentisi olduğunun altını çizmiş oluyor.

Hastalarının memnuniyeti için gayretli çalışmaya özen gösteren klinik, her geçen gün değişen teknolojiyi ve teknikleri de yakından takip ediyor; kendini değiştirmeye geliştirmeye devam ediyor. Kullandığı teknikler itibariyle danışanlarına her türlü hizmet vermeye çalışıyor. Safir Fue, Tıraşsız Saç ekimi, DHI tekniği şeklinde tüm tekniklerle tam donanımlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştiriyor. Operasyon esnasında, saç ekiminin en önemli noktası olan kanal açma işlemini doktor tarafından yapıldığını da özellikle belirtmek isterim. Safir Fue tekniğinde kendine özel çalışma disipliniyle çığır açan Dr. Harun Alakaya ve ekibi işlemlerine her gün bir yenisini eklemekte, diğer tekniklerle karşılaştırıldığında birçok avantajı olan Safir Fue ile danışanlarına çok doğal bir ekim işlemi sunmaktalar.

‘Safir Fue tekniği birçok yönüyle diğer tekniklerden ayrılmakta. Tecrübem itibariyle birçok teknik ile operasyon gerçekleştirdim ancak hastalarımın %99 undan almış olduğum muhteşem geri dönüşlerle saç ekimi sonuçlarının Safir Fue tekniğiyle çağ atladığını söyleyebilirim. İnanılmaz bir doğallık sunuyor. Gold City olarak son teknolojiyle çalışmak bizim için çok önemli. Çünkü biz hastalarımızla her zaman empati kurmaya çalışıyoruz. Onları doğru anladığımızda doğru hizmet vermiş oluyoruz. Doğal bir görsellik oluşturmak saç ekimin olmazsa olmazı. Kullanmış olduğumuz teknik bize bunu fazlasıyla sağlıyor ‘ şeklindeki konuşan Dr. Alakaya Safir Fue tekniğinin kullanmalarındaki avantajlarının danışanlarını ne kadar memnun ettiğini tekrardan bizlere de iletmiş oldu.

Biliyorsunuz ki saç ekim işlemi sırasında kullanılan teknik kadar kullanılan ekipmanlarda önemli bir yer tutmakta.Gold City Hair’ı bir adım daha öteye taşıyan başka bir uygulama da hiç süphesiz kullandıkları Ice Greft uygulamasıdır. Hastalarının memnuniyeti için hiçbir uygulamadan geri kalmayan klinik, yoğunluktan ve danışanların ilgisinden oldukça memnun.

Kullanmış oldukları Ice Greft yöntemi, köklerin zarara uğramadan transferini sağlıyor. Alınan kökler belli bir sıcaklığa maruz kalırsa maalesef etkinliğini yitiriyor. Böyle bir durumda o kökün ekimi yapılsa bile maalesef tutma olasılığı neredeyse hiç olmuyor. Araştırmalarım sonucunda bu yöntemi kullanan çok da fazla kurum yok. Aslında burada kurumun bakış açısını da görmüş oluyoruz. Bu da kesinlikle araştırma yapanlar için tercih sebebi olmalıdır.

Hizmet kalitesini ve memnuniyeti arttırmak için danışanlarına hizmetten asla geri kalmayan kurum bir de Saç Lazeri uygulamasıyla da hizmet veriyor. Yurt dışından getirilen bu cihaz ile danışanlarının memnuniyetini arttırmak, saç çıkışlarını güçlendirmek ayrıca mevcut saçlarının dökülmesini engellemek için yapılıyor.

Gold City Hair Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hamza Öztürk ‘Hastalarımıza operasyon sonrası saçların güçlenmesi için zaten PRP tedavisi ile senelerdir hizmet veriyoruz. Kullanmaya başladığımız ve sadece bizim kliniğimizde bulunan Saç Lazer Cihazı ile çok daha güzel sonuçlar alacaklarına eminiz. Bu arada şunu da belirtmek isterim sadece saç ekim yaptığımız danışanlarımıza değil, ekim yaptırmayan, kadın ve erkek tüm danışanlarımıza hiçbir acı hissetmeyecekleri konforlu bir hizmeti sunuyoruz. PRP destekli Saç Lazeri uygulamasıyla tanışmaları için danışanlarımızı mutlaka bekliyoruz. Memnun kalacaklarına dair hiç şüphemiz yok’ şeklinde konu hakkında da bilgi verdiler.

Teknik işlemlerden bahsettik, şimdi birazda operasyon sonrasından bahsetmek istiyorum. Çünkü operasyondan sonra süreç bitmiyor. Yollar ayrılmıyor Gold City ile :) Saç ekimi işlemi sonrası saçların tamamen çıkması bir senelik bir süreçtir. Gold City Hair danışanları bu bir yıllık süreç esnasın asla kendini yalnız hissetmiyor. Vermiş oldukları sağlık danışmanlığı hizmeti ile sürecin takipçisi oluyorlar. Sağlık danışmanlığı hizmeti sunan kurum; danışanlarının aklına takılan soruları, süreç esnasında durumunun hangi aşamada olduğunu doktor kontrolünde değerlendirerek danışanlarını bilgilendiriyor. Yurt dışından gelip hizmet alan misafirleri için de eğer uygunlukları varsa Milano daki kliniklerinde ağırlamaktan mutluluk duyarlar. İstanbul’da başlatmış oldukları süreci yurt dışı ayağını tamamlayan kurum daha da ilerisi için sinyaller veriyor.

Kurumun Genel Müdürü ve PR Sorumlusu Semiha Öztürk ‘Yurt dışından gelen birçok danışanımız var. Aldıkları hizmetten o kadar memnunlar ki kendi ülkelerinden de şube açmamız için özel istekte bulunuyorlar hatta teklifte bulunanlar bile var. İlerleyen zamanlarda Fransa için bir çalışma yapmayı planlıyoruz.’ şeklinde konuştular.

Şunu net bir şekilde gördüm ki, önceliği her zaman danışanlarının memnuniyetini sağlamak olan Gold City Saç Ekim Merkezi için tek bir saç kökünün ne kadar değerli olduğunun farkında olarak hizmet veriyorlar.

Yaptıkları işlemlerin sonucunda hasta portföylerini her geçen gün daha da zenginleştiriyorlar. Bunun devamını sağlamak tabiki onların elinde. Çizgilerini bozmadan, çalışma anlayışlarını değiştirmeden çok çalışmaya devam ederlerse zannediyorum ki daha farklı yerlere gelmiş olacaklar. Çalışma disiplininde önceliği ‘insan’ olan tüm kurumlar gibi güzel yerlere gelecekler. Dilerim ki Bunu anlayışı hiç değiştirmezler. Böyle güzel işler yaptığınız için sizi canı gönülden tebrik ederim. Ülkemizin sizin gibi kurumlara, işini özveriyle yapan sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. Başarılarınızın devamını dilerim.