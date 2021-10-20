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Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2021 Çarşamba 13:25
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Bruksizm; hastalar 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip

İZMİR - Halk arasında diş gıcırdatma olarak tabir edilen bruksizm hastalığının görülme sıklığı, pandeminin de etkisiyle yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak tırmanışa geçti. Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, "Normal bir birey istemli olarak en fazla 70 kilogram ısırma gücüne sahipken, bruksizm hastalığı olan kişiler 400 kilogramdan fazla ısırma kuvvetine sahip olabiliyor" dedi.
 

Bruksizm hastalığının genellikle strese bağlı olarak görüldüğünü, çiğneme hareketlerinden farklı olarak, oklüzal travmaya neden olabilen, istemsiz diş gıcırdatması veya sıkmasından oluştuğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Ağız, Diş Sağlığı ve Estetik Diş Hekimi İlayda Dal, hastaların pandemi sürecinde daha önce hiç görülmemiş bir şekilde çene ağrısı, diş ağrısı, kırık veya aşınmış diş şikayetiyle gelindiğini söyledi.
 

HASTALIĞA DAİR BELİRTİLER

Bruksizmin başlangıç şikayetlerini sıralayan Diş Hekimi İlayda Dal, "Kişinin uyku arkadaşını uykusundan uyandıracak kadar yüksek sesli dış gıcırdatma veya sıkma, artan diş ağrısı ve hassasiyeti, sabah kalkıldığında baş ağrısı, yüz ağrısı ve çene ağrısı gibi şikayetler oluşur. Tedavi edilmediğinde zamanla şikayetler ilerler ve yemek yemede zorluk, çene eklemi problemlerine bağlı olarak ağzı açıp kapamada zorluk tabloya eklenir. Ağzı açma ve kapama sırasında çene ekleminden 'klik' tarzı ses gelmesi eklem problemi başladığını gösterir. İleri dönemde çenede kitlenme, ağız açma sırasında çenenin etkilenen tarafa doğru kayması, dişlerde sallanma ve diş kırıkları, şakaklarda başlayan donuk baş ağrısı gibi belirtiler de bunlara eklenir" ifadelerini kullandı.


KOMBİNE TEDAVİ YÖNTEMİ

Normal bir bireyin istemli olarak maksimum 70 kilogram ısırma gücüne sahipken, bruksizm rahatsızlığı olan hastalarda ısırma kuvvetinin 400 kilogramı aşabildiğini belirten Diş Hekimi Dal, "Bu hastalığın tedavisinde öncelikle sorunun kaynağını doğru tespit etmek için hastanın detaylı ağız içi ve yüz muayenesi ile çene yapısını değerlendirmek için radyolojik inceleme yapılır. Sorunun kaynağına göre gece plağı, çiğneme kaslarına botoks, fizyoterapi ve medikal ilaç desteği tedavi yöntemlerinden en uygun olanı seçilir. Ya da hastalığın şiddetine göre kombine olarak tedavi uyguluyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BruksizmDiş Gıcırdatma
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