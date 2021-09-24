Çalışanların Covid-19 aşıları ve PCR testleri, KolayPeyk sayesinde dijital takip ediliyor

DİNÇER KARACALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, işverenlerin aşı olmayan çalışanlarından isteyebileceği PCR testi, aşı kartı, pandeminin riskleri ve alınacak tedbirler konusundaki genelge, 2 Eylül 2021 tarihinde 81 İlin valiliklerine gönderildi. Genelge ile 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle, işletmelerin çalışanlarından aşı kartı ve PCR testi istemesinin önü açılmış oldu.

Kolaysoft Teknoloji AŞ’nin ürünü olan KolayPeyk sistemi, Uluslararası Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından pandemi sırasında ve sonrasında iş dünyasının dijital dönüşümüne katkı sağlayacak global bir çözüm olarak 2020 yılında dünyaya ilan edildi. İş kanunları kapsamındaki kayıtları ve belgeleri TÜBİTAK zaman damgası ile resmi evrak olarak dijitalleştiren KolayPeyk sistemi, çalışanların Covid-19 aşı durumları ve PCR testlerinin takibi konusunda işletmelere dijital çözümler sunuyor.

KolayPeyk, insan kaynakları departmanlarının vazgeçilmez ürünü oldu

Dijitalleşmenin iş hayatına yön vermeye devam ettiğini kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ KolayPeyk Ürün Yöneticisi Mehmet Fethi Göksu, şunları söyledi:

“Dijitalleşme, bireysel olarak hayatımıza yön vermekle beraber, iş hayatımızda da günden güne kendini gösteriyor. Hukuk, muhasebe, insan kaynakları gibi çoğu sektörde, belgeler maktu hale gelmeden, dijital ortamda hazırlanıp ilgili kişilere ve kurumlara iletiliyor. Pandemi sürecinde, temasın azalması ve uzaktan çalışmanın artmasıyla, dijitalleşme iş hayatımızın bir parçası olmaya başladı. KolayPeyk platformu, barındırdığı özellikler bakımından, kısa zamanda insan kaynakları departmanlarının vazgeçilmez bir ürünü olmakla beraber, yeni geliştirmeleri ile de şirketlerin kriz anlarında uçtan uca dijital çözümler sunmaya devam ediyor. KolayPeyk sistemi, şirket içindeki tüm resmi evrak alışverişinin dijital olarak yapılmasını sağlıyor” dedi.

KolayPeyk sistemi, Covid-19 aşı durumu ve PCR testleri takibinde en etkili çözümdür

Firmaların çalışanlarının aşı kartları ve PCR testleri takibinde KolayPeyk sisteminin en etkili çözüm olacağının altını çizen Mehmet Fethi Göksu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Çalışanlar, aşı kartını veya PCR testlerini, e-nabız veya HES uygulamasından temin ettikten sonra, kendi T.C. kimlik numarası, şifre ve doğrulama koduyla KolayPeyk’e giriş yaparlar ve indirmiş oldukları PDF’leri kendi hesaplarından çalıştıkları şirkete TÜBİTAK zaman damgası ile iletilmiş olacaklardır. Çalışanların göndermiş olduğu tüm aşı kartı ve PCR belgeleri, şirket yetkilisinde listelenmektedir. Belge doğrulama teknolojisi ile, yetkili onayında belgeleri doğrulanmaktadır ve böylece insan kaynakları birimi için kontrol kolaylığı sağlanmış olacaktır. Şirket yetkilisi herhangi bir sebepten dolayı belgeyi onaylamazsa, yetkilinin onaylamama sebebiyle birlikte, çalışana tekrar yüklemesi için bilgilendirme SMS’i ve maili iletilmektedir. Şirket yetkilisinin onayladığı belgeler, KolayPeyk platformunda dijital ortamda saklanmaktadır. KolayPeyk’in burada sadece resmi belge alışverişi özelliği değil, dijital arşiv özelliği de kullanılmaktadır. İk yetkilileri tarafından, istenildiği zaman küçük bir aramayla, istenilen kişinin belgesine ulaşılabiliyor, görüntülenebiliyor ve indirilebiliyor. Arşivde filtre özelliği sayesinde, aşı kartı göndermeyenler, eksik belge gönderenler, belirli bir tarih aralığında olanlar ve hangi aşıyı tercih edenler gibi istenilen raporlama hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Filtrelenen raporlar, istenildiği zaman excel olarak indirilebiliyor. KolayPeyk’te vazgeçilmez olan sürdürülebilirlik açısından, çalışanların yeni aşı dönemleri geldiği zaman SMS ve mail bilgilendirmesi yaparak, işverenlerin ve insan kaynakları departmanlarının çalışanların düzenli olarak aşı kartlarını ve PCR belgelerini göndermeleri sağlanmaktadır” diye konuştu.