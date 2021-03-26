Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1382
ALTIN
451.684
DOLAR
8.0476
STERLİN
11.1900
EURO
9.4948
İş yerleri ihaleyle kiraya verilecek
İş yerleri ihaleyle kiraya...
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler...
Rekabet Kurumu 30 Uzman Yardımcısı Alacak
Rekabet Kurumu 30 Uzman...
Restorasyon Uygulama İşi Yaptırılacak
Restorasyon Uygulama İşi Yaptırılacak

Can kaybı 30 bin 772'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mart 2021 Cuma 20:52
2 Okunma
Can kaybı 30 bin 772'ye yükseldi

Son 24 saatte yapılan 220 bin 985 testte, 29 bin 81 vaka ile 1253 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 153 kişi ile toplam can kaybı 30 bin 772'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 220 bin 985 testte 29 bin 81 vaka, 1253 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 153 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 208 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913, toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94, toplam vefat sayısı 30 bin  772, toplam ağır hasta sayısı 1810, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 921 bin 37 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Son Güncelleme: 27.03.2021 07:56
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsPandemiCovid19AşıMaskeSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Viral enfeksiyonlar apandisite neden olabilir
Viral enfeksiyonlar apandisite neden olabilir
Prof. Dr. Atasoy: Pandemi döneminde psikiyatrik hastalıkların yaygınlığı arttı
Prof. Dr. Atasoy: Pandemi döneminde psikiyatrik hastalıkların yaygınlığı arttı
“Göz içi enjeksiyonlar giderek tercih edilen bir tedavi oldu”
“Göz içi enjeksiyonlar giderek tercih edilen bir tedavi oldu”
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans