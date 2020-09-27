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'Can kaybı 7 bin 929'a yükseldi'

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 102 bin 9 testten 1511'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 71 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 929 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 274 bin 514'e yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2020 Pazar 10:35
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'Can kaybı 7 bin 929'a yükseldi'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşıldığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 102 bin 9 test yapıldı, 1511 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 71 kişi hayatını kaybederken, 1232 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, toplam hasta sayısı 312 bin 966, toplam vefat sayısı 7 bin 929,  hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6, ağır hasta sayısı 1615, toplam iyileşen hasta sayısı 274 bin 514 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" değerlendirmesinde bulundu. 


DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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