Çanakkale'de hedef kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı

ÇANAKKALE, (DHA)

Kentte yaklaşık 329 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 54 bin kişiye de birinci doz aşıları yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye aşı haritasında Muğla'dan sonra maviye dönen ikinci il olan kentte yapılan aşı sayısı da birinci ve ikinci doz ile kente dışarıdan gelenlere yapılan aşılarla birlikte 800 bini geçti.

Çanakkale’de sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinin yanı sıra ilçe, belde, köy ve mahalleler ile mevsimlik işçilerin çalıştığı tarlalarda, sanayi kuruluşlarında, Pazar yerlerinde aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kordon boyuna kurulan çadırda, Ezine ilçesinde ise kapalı pazar yeri girişinde oluşturulan aşı noktasında vatandaşlar randevu almadan aşı oluyor.

Ezine İlçe Sağlık Müdürü Dr. Simay Karaca, aşı ekibiyle birlikte her pazartesi günü pazar yeri girişinde aşı uygulamasına devam ediyor. Günde ortalama 300 kişi randevusuz olarak aşılanıyor. Perşembe günleri de Geyikli beldesi pazar yeri zabıta noktasındaki aşı noktasında vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda, hedeflenen kitlenin yüzde 85,3'ü aşılandı. Kentte yaklaşık 329 bin kişi iki doz aşısını olurken, yaklaşık 54 bin kişiye de birinci doz aşı yapıldı. Aşı takvim sürecinde il dışından gelenlere yapılan aşılarla birlikte kente yapılan aşı sayısı 800 bini geçti. Çanakkale, birinci doz aşı oranıyla Türkiye'nin aşı haritasında Muğla'nın ardından mavi renge dönen ikinci kent oldu.

'BU KÖTÜ GÜNLERİ AŞMAKTA TEK ÇAREMİZ AŞI'

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Gökhan Baştürk, halkın aşıya yoğun ilgi göstermesi ve sağlık personelinin özverili çalışması sonucu kent olarak aşıda başarıyı yakaladıklarını söyledi. Opr. Dr. Baştürk, bugüne kadar 800 bin doz aşı yaptıklarını ve hedef kitle için yüzde 85’in üzerinde aşı performansına ulaştıklarını belirterek, "Biz bu aşıyı sahada etkin çalışarak gerçekleştirdik. Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, mevsimlik tarım işçileri, talep eden tüm sanayi kuruluşları, alışveriş merkezleri ve vatandaşımızın kalabalık olduğu her yere aşıyı ulaştırmaya çalıştık. Çanakkale mavi renge ulaşan ilk illerimizden bir tanesi. Bu başarıya 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ve sağlık personelimizin etkin performansıyla ulaştık. Şu anda aşıyı 15 yaş üzerine yapabiliyoruz. Bazı özel durumlarda 12 yaş üstüne de etkin olarak uygulayabiliyoruz. Özellikle gençlerimizin bu aşı olayına verdiği destek çok önemli. Çünkü bu kötü günleri aşmakta aşı bizim tek çaremiz. Maske, mesafe ve temizlikle birlikte aşıyla bu hastalıktan etkin şekilden kurtulmaya çalışıyoruz. Halkımıza ve sağlık personelimize desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.